Футболист Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской

26 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментных выплат, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы.

Подготовка к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.

Аршавин и Барановская состояли в фактических брачных отношениях почти девять лет, в течение которых у пары родилось трое детей. Несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, футболист выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних детей.

Между бывшими партнерами уже возникали судебные разбирательства, связанные с алиментными обязательствами. Новый иск предполагает пересмотр существующих финансовых распоряжений в отношении содержания детей.