НОВОСТИОбщество

Футболист Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской

Подготовка к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года

26 сентября 2025, 23:00, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментных выплат, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы.

Подготовка к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.

Аршавин и Барановская состояли в фактических брачных отношениях почти девять лет, в течение которых у пары родилось трое детей. Несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, футболист выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних детей.

Между бывшими партнерами уже возникали судебные разбирательства, связанные с алиментными обязательствами. Новый иск предполагает пересмотр существующих финансовых распоряжений в отношении содержания детей.

деньги Знаменитости

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

05:31:47 27-09-2025

Сожительствовали ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:04:33 27-09-2025

Гость (05:31:47 27-09-2025) Сожительствовали ?... Хотели проблем - получили.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:30:16 27-09-2025

Это бельё кому то нужно ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

12:46:34 27-09-2025

Аршавин -мужик, или часто на голову мяч принимал?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:18:30 27-09-2025

Аошавин не хочет платить алименты, это не новость.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров