Футболист Андрей Аршавин подал иск к телеведущей Юлии Барановской
26 сентября 2025, 23:00, ИА Амител
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском к телеведущей Юлии Барановской об изменении размера алиментных выплат, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Савеловского районного суда Москвы.
Подготовка к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года.
Аршавин и Барановская состояли в фактических брачных отношениях почти девять лет, в течение которых у пары родилось трое детей. Несмотря на отсутствие официальной регистрации брака, футболист выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних детей.
Между бывшими партнерами уже возникали судебные разбирательства, связанные с алиментными обязательствами. Новый иск предполагает пересмотр существующих финансовых распоряжений в отношении содержания детей.
05:31:47 27-09-2025
Сожительствовали ?
09:04:33 27-09-2025
Гость (05:31:47 27-09-2025) Сожительствовали ?... Хотели проблем - получили.
09:30:16 27-09-2025
Это бельё кому то нужно ?
12:46:34 27-09-2025
Аршавин -мужик, или часто на голову мяч принимал?
19:18:30 27-09-2025
Аошавин не хочет платить алименты, это не новость.