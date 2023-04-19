Такой день. Алтайские преподаватели за отказ от Болонской системы и рекордные осадки

О главных событиях Алтайского края за 19 апреля

19 апреля 2023, 23:56, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рекордное количество осадков зафиксировали 17 апреля метеостанции в Алтайском крае и Республике Алтай. Как отметила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик, в селе Чарышском на юге края был побит рекорд 50-летней давности по выпавшим осадкам – 32 мм. Предыдущий рекорд этого дня был зафиксирован в 1972 году – 10 мм.

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