Преподаватели алтайских вузов поддержали отказ от Болонской системы

Вместе с тем наличие двухуровневой системы обучения в высших учебных заведениях — не главная проблема российского образования, считают они

19 апреля 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Алтайские преподаватели поддержали отказ от Болонской системы в отечественном образовании. Как сообщает "Атмосфера", вместе с тем педагоги считают, что в российской образовательной системе есть и более насущные проблемы.

Так, профессор кафедры философии и политологии АлтГУ Ярослава Шашкова заявила, что у Болонской системы есть как достоинства, так и недостатки.

"Когда мы переходили на неё со специалитета, возникли проблемы, так как 5-го курса не хватает, вначале снизилось качество студенческих работ. И мы понимали, что бакалаврам не хватало зрелости, исследовательской и возрастной", – подчеркнула она.

По мнению Шашковой, бакалавриат не даёт возможности полноценно сформировать навыки у студентов. В магистратуре человек может сменить специальность, но в России она не получила того воплощения, как в западных странах.

"Болонская система полезна больше для студенчества, чем для преподавателей, потому что это стабильность для наших студентов и интерес к нашей стране для иностранных студентов", – добавила она, отметив, что вопрос сейчас в том, какие формы примет специалитет.

Доцент кафедры конституционного и международного права АлтГУ, депутат АКЗС Александр Молотов считает, что Болонская система и юридическая профессия оказались несовместимы. Четырёх лет не хватает, для того чтобы преподать студентам весь необходимый материал.

"Мы попытались в четыре года втиснуть материал, который преподавали за пять лет. Ушли некоторые предметы, к примеру, такой важный, как логика. Изучение формальной логики, как показала практика, необходимо в будущей профессии. Попытка “впихнуть невпихуемое” привела к серьёзным проблемам. В итоге ряд работодателей, суды, прокуратура, начали требовать наличие степени магистра для устройства на работу", – заявил Молотов.

Он добавил, что ещё одна проблема двухуровневой системы – возможность сменить специальность через магистратуру. В результате в "юристы пошли все – филологи, историки, политологи". Это также сказалось на качестве образования, считает Молотов. Теперь, когда Россия оказалась отрезана от Болонского процесса, смысл в двухуровневой системе в текущем виде пропал.

Доцент института архитектуры и дизайна АлтГТУ Лика Добровольская отметила, что до введения системы архитекторов и дизайнеров готовили в течение пяти лет – это был достаточный срок, чтобы подготовить их к творчеству и проектированию.

"А сейчас при бакалавриате и магистратуре всё сильно сократилось, и дети не успевают получить полноценные навыки и знания. Бакалавриат – это высшее, но не законченное образование. А магистратура в основном научная, там практики мало. Поэтому все мои коллеги только за возвращение специалитета", – отметила она.

Директор юридического института АлтГУ, депутат АКЗС Антон Васильев отметил, что Болонский процесс был добровольным и цель вступления в него – создать единое образовательное пространство, возможности для обучения за рубежом.

"Мы в своё время, в 2007-2008 годах, сразу выступили против таких изменений. Юрист не может делиться на какие-то степени, юристов и полуюристов. Но в итоге решение было принято, и мы достаточно гибко адаптировались. Вскоре возникли новые проблемы – работодатели были не готовы принимать бакалавров на работу", – отметил Васильев.

Вместе с тем сама идея свободного образовательного пространства работает не везде. Поскольку юристы действуют в рамках национальных правовых систем, для России Болонская система не эффективна. Решить вопрос с взаимным признанием образования можно и другими способами – заключением соответствующих международных договоров.

Васильев подчеркнул, что сейчас главное – это не двухуровневая система, а две проблемы. Первая – постоянное реформирование образования, а вторая – качество преподавания.

"На мой взгляд, статусом педагога и в школе, и в вузе власть не занимается. Это вопрос престижа профессии, материального обеспечения, социальных гарантий. Мы ведь чувствуем, что профессия педагога сейчас где-то на задворках. А если педагоги не в центре образовательной системы, то ничего не выйдет с результатом", – отметил депутат.