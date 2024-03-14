Такой день. "Текучка" персонала в барнаульской школе и визит известного медика

О главных событиях Алтайского края за 14 марта

14 марта 2024, 23:59, ИА Амител

Пешеходы переходят дорогу / Фото: unsplash.com

14 марта в мире отмечается День почки. Его учредили, чтобы повысить знания людей, как сохранить здоровье этого важного органа или вовремя диагностировать патологию. Одно из самых тяжелых заболеваний почек – злокачественные опухоли, то есть – рак. Три года назад такой диагноз поставили жительнице Барнаула Юлии Кунгуровой. За это время молодая женщина потеряла почку и обрела настоящую жизнь. Свою историю она рассказала amic.ru. Может быть кто-то, прочитав ее, найдет время заняться своим здоровьем.

Депутаты Алтайского Заксобрания попросят федеральное правительство ввести ограничения для владельцев электросамокатов и велосипедов. По задумке депутатов, скорость передвижения первых должна быть ограничена 8 км/ч. Документ рассмотрят на мартовской сессии АКЗС, сообщил в телеграм-канале вице-спикер парламента Денис Голобородько.

Комитет по образованию администрации Барнаула прокомментировал информацию о текучке персонала в школе № 75. Там отметили, что образовательное учреждение укомплектовано учителями и другими работниками.

В Барнаул с рабочим визитом приехала главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Известный в своих кругах медик посетила несколько медучреждений, в том числе прославившуюся на всю страну "суперполиклинику № 14" в Барнауле, которая открыла свои двери в феврале этого года. Также главврач пообщалась с руководителями больниц региона и обсудила с ними, что сегодня останавливает развитие медицины и какое будущее ее ждет. Подробнее – в материале amic.ru.

Известная в Барнауле строительная компания "Инвестиции в будущее" выиграла аукцион, на котором разыграли участок под коттеджный поселок. Территория 54,6 га расположена во Власихе, и пока это лишь огромное поле. Инвестору придется за свой счет обеспечить участок инженерной инфраструктурой и построить несколько сотен домов. "Соседом" будущего проекта станет другой суперпоселок: землю для него также продали на аукционе более полугода назад.