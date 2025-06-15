Такой день. Знаменитости на Алтае и мощные ливни

Главное за 15 июня

15 июня 2025, 23:45, ИА Амител

Звездное небо / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Глава Барнаула поблагодарил медиков за пример самоотверженности, сострадания и милосердия, а также пожелал им благополучия и уверенности в будущем.

Российский кондитер Ренат Агзамов приехал на Алтай на мотоцикле. Вместе с группой мототуристов он поднялся по горному серпантину в Белокурихе и посетил Бийск, где сделал фото у памятника "Нулевой километр Чуйского тракта".

Певица Юлия Паршута также приехала отдохнуть на Алтай и осталась в восторге.

Мощный ливень и раскаты грома застали врасплох жителей Барнаула. Сначала небо напугало жителей города тучами, которые стали предвестниками надвигающейся непогоды.

В Барнауле проспект Ленина "поплыл" и встал в пробку после ливня.

Женщина пострадала при жестком столкновении легковушек под Бийском. Ее увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

На выезде из Республики Алтай образовался крупный затор. Автомобили стояли от села Соузга до выезда из поселка Черемшанка. Протяженность пробки составила 5,2 км.

В барнаульском парке "Изумрудный" появились мальки карпов койя. Теперь рыб здесь станет еще больше.