Три беспилотника обезвредили в Ростовской области

По его словам, беспилотники отклонили от курса и обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)

20 августа 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 20 августа, предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотники отклонили от курса и обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"ПВО не применялась из-за малого размера цели", — пояснил он.

Еще два Дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один неподалеку от Новошахтинска. В результате атак никто не пострадал.