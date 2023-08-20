Три беспилотника обезвредили в Ростовской области
По его словам, беспилотники отклонили от курса и обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
20 августа 2023, 13:37, ИА Амител
Фото: кадр из видео
Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в воскресенье, 20 августа, предприняли попытку атаковать Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотники отклонили от курса и обезвредили с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
"ПВО не применялась из-за малого размера цели", — пояснил он.
Еще два Дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один неподалеку от Новошахтинска. В результате атак никто не пострадал.
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