Франция и Германия собираются призвать Евросоюз не останавливать выдачу шенгенских виз россиянам. Как сообщает «Лента.ру», об этом стало известно изданию Bloomberg.

Так, представители Парижа И Берлина хотят разрешить въезд в ЕС гражданам, которые не связаны с правительственными структурами. Речь идёт о студентах, художниках, учёных и квалифицированных специалистах.

«Понимая озабоченность некоторых государств-членов в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу жизненного опыта в демократических системах, особенно для будущих поколений», — говорится в обращении к Евросоюзу.

Напомним, что в начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал страны коллективного Запада «изолировать» россиян и запретить им въезд. Идею поддержали некоторые страны Прибалтики, которые предложили ввести соответствующие санкции.

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Новая ограничительная мера вызвала раскол среди стран Евросоюза. Против такого решения выступают западноевропейские государства, такие как Германия, Франция и Нидерланды.