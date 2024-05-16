Участие в Зеленом Марафоне примут не менее 10 тысяч сибиряков

Регистрация на одно из крупнейших в стране спортивно-благотворительных мероприятий продолжается

16 мая 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8Jygnh

Бегун. Марафон. Спорт / Фото: freepik

Уже около 10 тысяч сибиряков зарегистрировались на сайте проекта Зеленый Марафон. Принять участие могут и другие желающие – подать заявку можно до 26 мая.

Зеленый Марафон – спортивно-благотворительный праздник, организованный Сбером, который пройдет уже в 11-й раз. В этом году он состоится 1 июня, в День защиты детей. В каждом более чем из 60 городов России участники пробегут основную дистанцию – 4,2 километра, одну десятую часть марафона, а также детский забег.

В Барнауле состоятся соревнования и по скандинавской ходьбе. Мероприятие пройдет на лыжной базе "Локомотив" (ул. Кутузова, 140). В программе будут развлекательные, праздничные мероприятия. В том числе и интерактивная площадка "Город профессий", где компании города и края познакомят детей со своими профессиями.

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее" на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Участие во всех остальных городах бесплатное.

Кроме того, участники марафона в любом регионе страны могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.

Что важно, каждый километр, который пробегут участники онлайн-забега 1 июня, Сбер приравняет к 100 рублям и направит на реализацию благотворительной акции "Мир открытых возможностей". Цель акции – оказание помощи в обучении и социальной адаптации детей с особенностями развития и детей-сирот.

"Зеленый Марафон – один из крупнейших забегов в России, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч человек по всей стране. Сибирские города широко представлены на карте марафона, а сибиряки по традиции являются активными участниками праздника спорта и благотворительности. Ждем спортсменов и болельщиков на площадках Зеленого Марафона", – прокомментировал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

ПАО Сбербанк

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