Мошенники стали чаще заманивать российских школьников в дропперы
19 апреля 2026, 08:14, ИА Амител
В России участились случаи вовлечения подростков в мошеннические схемы — школьников заставляют оформлять банковские карты и передавать их третьим лицам. Об этом сообщает Shot.
По данным источников, один из подобных случаев произошел в Сочи. Там старшеклассники вынудили подростка оформить банковскую карту и передать им. Когда на счете начали появляться и исчезать крупные суммы, школьник испугался и заблокировал карту. Позже выяснилось, что подростков использовали в схеме по отмыванию денег.
«Мама парня обратилась в полицию. Там ей пояснили, что если с карты подростка отмывали деньги и отправляли их на финансирование террористической деятельности, то школьнику может грозить уголовное дело с реальным тюремным сроком — до 20 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.
Речь идет о так называемых дропперах — людях, которые передают свои банковские карты или их данные для проведения незаконных операций. Подобные схемы активно используют мошенники для обналичивания и перевода средств.
Как отмечается, в прошлом году в России приняли закон, ужесточающий ответственность за такие действия. С 5 июля дропперам может грозить до шести лет лишения свободы, а также штраф или ограничение свободы.
08:25:26 19-04-2026
за несколько лет, все спустили в унитаз.
вернулись в 90ые, которыми, нас все стращали.
11:50:34 19-04-2026
Гость (08:25:26 19-04-2026) за несколько лет, все спустили в унитаз.вернулись в 90ые... В 90е у школьники могли хотя бы бутылки на улице собирать и сдавать, получить карманные деньги. Сегодня дети не имеют возможности заработать.
20:12:29 19-04-2026
Гость (11:50:34 19-04-2026) В 90е у школьники могли хотя бы бутылки на улице собирать и ... Это как? Только успевай пахать. Моё дитё курьером после школы вкалывает. Зарабатывает. Кто-то машины моет, стекла протирает и т.д. Полно работы, знай, не ленись.
08:32:17 19-04-2026
Все от тотальной нищеты и безысходности.
10:35:27 19-04-2026
Гость (08:32:17 19-04-2026) Все от тотальной нищеты и безысходности. ... От вседозволенности и зажратости.
11:30:36 19-04-2026
Гость (10:35:27 19-04-2026) От вседозволенности и зажратости....
А ты прям голодаешь, страдалица? Сами такими воспитали, теперь жалуетесь! Смешные. Глупые.
12:03:09 19-04-2026
Жадность банков безгранична, они готовы выдать карту и школьнику, и бомжу. А отвественность за их действия на себя брать не хотят!
14:48:54 19-04-2026
Дропы. Правильно писать дропы!!!
11:20:41 20-04-2026
Сранно бороться с подростками, а не с мошенниками.
11:30:07 20-04-2026
гость (11:20:41 20-04-2026) Сранно бороться с подростками, а не с мошенниками.... Так удары по колл-центрам мошенников наносят
11:36:57 20-04-2026
гость (11:20:41 20-04-2026) Сранно бороться с подростками, а не с мошенниками.... с ними проще.