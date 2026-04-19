Мошенники стали чаще заманивать российских школьников в дропперы

19 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Банковская карта

В России участились случаи вовлечения подростков в мошеннические схемы — школьников заставляют оформлять банковские карты и передавать их третьим лицам. Об этом сообщает Shot.

По данным источников, один из подобных случаев произошел в Сочи. Там старшеклассники вынудили подростка оформить банковскую карту и передать им. Когда на счете начали появляться и исчезать крупные суммы, школьник испугался и заблокировал карту. Позже выяснилось, что подростков использовали в схеме по отмыванию денег.

«Мама парня обратилась в полицию. Там ей пояснили, что если с карты подростка отмывали деньги и отправляли их на финансирование террористической деятельности, то школьнику может грозить уголовное дело с реальным тюремным сроком — до 20 лет тюрьмы», — говорится в сообщении.

Речь идет о так называемых дропперах — людях, которые передают свои банковские карты или их данные для проведения незаконных операций. Подобные схемы активно используют мошенники для обналичивания и перевода средств.

Как отмечается, в прошлом году в России приняли закон, ужесточающий ответственность за такие действия. С 5 июля дропперам может грозить до шести лет лишения свободы, а также штраф или ограничение свободы.

