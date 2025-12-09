В Барнауле назначили нового лидера горкома КПРФ после призыва Волобуева в армию

В армию ушли сразу два секретаря – Волобуев и Поломошнов

09 декабря 2025, 14:13, ИА Амител

На очередном пленуме барнаульского комитета КПРФ, состоявшемся 6 декабря, принято решение о досрочном прекращении полномочий двух секретарей в связи с их уходом на срочную службу в армию, сообщает официальная группа КПРФ в Алтайском крае во "ВКонтакте".

«Участники пленума утвердили досрочное прекращение полномочий первого секретаря горкома Александра Волобуева и секретаря горкома по оргработе Егора Поломошнова в связи с их призывом на срочную службу», – говорится в отчете.

Новым первым секретарем горкома стал заведующий идеологическим отделом крайкома КПРФ Артем Манаков. Его кандидатура была рекомендована для исполнения обязанностей. На место секретаря по организационной работе избран Матиас Дениц, ранее курировавший агитационно-пропагандистское направление.

Александр Волобуев, возглавлявший горком с мая 2024 года, по предварительным данным, сохранит свой мандат депутата Алтайского краевого Законодательного собрания на период службы.

Напомним, информация о его призыве появилась в конце ноября. Ранее в СМИ сообщалось о штрафе, наложенном на депутата за несвоевременное уведомление военкомата о смене должности.

Также скандал произошел из-за фотографий, касающихся его личной жизни и вызвавших публичный резонанс. Сам Волобуев и его сторонники отрицают предъявляемые им обвинения.