Депутата АКЗС Волобуева, возможно, оштрафовали на 1000 рублей за "уклонение от армии"

28 ноября ему необходимо будет явиться в призывной пункт

26 ноября 2025, 18:03, ИА Амител

Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутата Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Александра Волобуева оштрафовали за "уклонение от армии", сообщает Telegram-канал "Регион-22 Барнаул"

«Не предоставил в комиссариат нужные сведения, чем нарушил ч. 2 ст. 21.5 КоАП, получив штраф 1000 рублей. Кроме того, Волобуеву вручили и повестку», – утверждается в сообщении.

Ранее Волобуев рассказал amic.ru, что 28 ноября ему необходимо будет явиться в призывной пункт, службу он будет проходить в сухопутных войсках. При этом депутатский мандат останется за ним.

Напомним, в сентябре 2025 года Волобуев оказался в центре скандала из-за непристойных фото. Некоторые депутаты предложили ему "сложить мандат и собрать вещи". Сам Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к фотографиям и связал произошедшее с предвыборной гонкой. 

Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

"Чемодан, аэропорт, Европа". В АКЗС высказались о скандале вокруг депутата Волобуева

Сам парламентарий уверенно заявил, что отношения к непристойным фотографиям не имеет
Алтайский край Армия депутаты

Комментарии 9

Avatar Picture
Олег

18:37:59 26-11-2025

Волобуев,вот вашь меч - из анекдота.
Наехали на КПРФ - Едросы боятся протестного голосования в пользу КПРФ.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:41:40 26-11-2025

а помните был Фотограф с такой же фамилией, который без вести пропал после выставки в Москве с орогой аппаратурой? вот интересно как там дела по его розыску-то?!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

22:36:14 26-11-2025

и в Армии пристроится...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
никто не хотел умирать.

05:55:25 27-11-2025

Никто не хотел умирать.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:13 27-11-2025

Да отслужит свой год, ничего страшного, дело житейское. Напрягает другое что тут остаются такие как Боровиковы...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:31 27-11-2025

А что, таких в армию берут? Он же ... депутат.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:03 27-11-2025

За такое гнать его надо из депутатов!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:22 30-11-2025

Его оштрафовали , так как он не обновил свой статус, а от армии он не бегал и не скрывался и уже успокойтесь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мама

12:47:21 30-11-2025

Не городите ерунды , не выяснив правду, всему что пишут верить нельзя.

  1 Нравится
Ответить
