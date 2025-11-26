Депутата АКЗС Волобуева, возможно, оштрафовали на 1000 рублей за "уклонение от армии"
28 ноября ему необходимо будет явиться в призывной пункт
26 ноября 2025, 18:03, ИА Амител
Депутата Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Александра Волобуева оштрафовали за "уклонение от армии", сообщает Telegram-канал "Регион-22 Барнаул".
«Не предоставил в комиссариат нужные сведения, чем нарушил ч. 2 ст. 21.5 КоАП, получив штраф 1000 рублей. Кроме того, Волобуеву вручили и повестку», – утверждается в сообщении.
Ранее Волобуев рассказал amic.ru, что 28 ноября ему необходимо будет явиться в призывной пункт, службу он будет проходить в сухопутных войсках. При этом депутатский мандат останется за ним.
Напомним, в сентябре 2025 года Волобуев оказался в центре скандала из-за непристойных фото. Некоторые депутаты предложили ему "сложить мандат и собрать вещи". Сам Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к фотографиям и связал произошедшее с предвыборной гонкой.
18:37:59 26-11-2025
Волобуев,вот вашь меч - из анекдота.
Наехали на КПРФ - Едросы боятся протестного голосования в пользу КПРФ.
18:41:40 26-11-2025
а помните был Фотограф с такой же фамилией, который без вести пропал после выставки в Москве с орогой аппаратурой? вот интересно как там дела по его розыску-то?!
22:36:14 26-11-2025
и в Армии пристроится...
05:55:25 27-11-2025
Никто не хотел умирать.
08:50:13 27-11-2025
Да отслужит свой год, ничего страшного, дело житейское. Напрягает другое что тут остаются такие как Боровиковы...
09:03:31 27-11-2025
А что, таких в армию берут? Он же ... депутат.
10:03:03 27-11-2025
За такое гнать его надо из депутатов!
12:44:22 30-11-2025
Его оштрафовали , так как он не обновил свой статус, а от армии он не бегал и не скрывался и уже успокойтесь.
12:47:21 30-11-2025
Не городите ерунды , не выяснив правду, всему что пишут верить нельзя.