Депутата АКЗС Волобуева, возможно, оштрафовали на 1000 рублей за "уклонение от армии"

26 ноября 2025, 18:03, ИА Амител

Александр Волобуев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутата Алтайского краевого Заксобрания от КПРФ Александра Волобуева оштрафовали за "уклонение от армии", сообщает Telegram-канал "Регион-22 Барнаул".

«Не предоставил в комиссариат нужные сведения, чем нарушил ч. 2 ст. 21.5 КоАП, получив штраф 1000 рублей. Кроме того, Волобуеву вручили и повестку», – утверждается в сообщении.

Ранее Волобуев рассказал amic.ru, что 28 ноября ему необходимо будет явиться в призывной пункт, службу он будет проходить в сухопутных войсках. При этом депутатский мандат останется за ним.

Напомним, в сентябре 2025 года Волобуев оказался в центре скандала из-за непристойных фото. Некоторые депутаты предложили ему "сложить мандат и собрать вещи". Сам Волобуев заявил, что не имеет никакого отношения к фотографиям и связал произошедшее с предвыборной гонкой.