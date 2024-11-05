Ставки по вкладам в российских банках к Новому году могут вырасти до 30%

Эти изменения связаны с повышением ключевой ставки Центральным банком России

05 ноября 2024, 22:40, ИА Амител

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В крупнейших банках России средняя максимальная ставка по депозитам превысила 20% годовых и приблизилась к историческому максимуму. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

В конце октября 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России составила 20,17% годовых. Это значение стало максимальным с начала марта 2022 года, когда ставка достигала 20,51% годовых.

Изменение ставок связано с недавним повышением ключевой ставки Центральным банком России.

Аналитики прогнозируют, что рост ставок по депозитам продолжится. В ноябре 2024 года рекорд 2022 года может быть побит, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут достичь 30% годовых.