Ставки по вкладам в российских банках к Новому году могут вырасти до 30%
Эти изменения связаны с повышением ключевой ставки Центральным банком России
05 ноября 2024, 22:40, ИА Амител
В крупнейших банках России средняя максимальная ставка по депозитам превысила 20% годовых и приблизилась к историческому максимуму. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
В конце октября 2024 года средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России составила 20,17% годовых. Это значение стало максимальным с начала марта 2022 года, когда ставка достигала 20,51% годовых.
Изменение ставок связано с недавним повышением ключевой ставки Центральным банком России.
Аналитики прогнозируют, что рост ставок по депозитам продолжится. В ноябре 2024 года рекорд 2022 года может быть побит, а в период новогодних маркетинговых акций ставки могут достичь 30% годовых.
09:10:27 06-11-2024
Ну ну. Какие 30? 20? У меня 7. 15 дают новым клиентам на один месяц.
09:19:34 06-11-2024
Цимус в том, что их банки возвращать не будут.
11:37:38 06-11-2024
Гость (09:19:34 06-11-2024) Цимус в том, что их банки возвращать не будут. ...
Однозначно. Сейчас только ещё немного пирамидку поднимут...
10:42:25 06-11-2024
передайте Ильичу нам и сорок по плечу. Даже если сорок пять все равно мы будем брать!
10:45:56 06-11-2024
Это хорошая новость или плохая?
11:27:20 06-11-2024
Отличная новость. Все равно инфляция сжирает, хоть 30 % дают, хоть 7. Так лучше пусть дают 30. Согласен, что лишь бы потом отдали. Хотя сейчас вклады вроде бы страхуют
11:48:14 06-11-2024
Гость (11:27:20 06-11-2024) Отличная новость. Все равно инфляция сжирает, хоть 30 % дают... а страховщики потом где деньги будут брать, если всё рухнет?
12:09:18 06-11-2024
Гость (11:48:14 06-11-2024) а страховщики потом где деньги будут брать, если всё рухнет?... Нигде. Скажут, что лицензия страховой не позволяла вести ту деятельность, которую они вели. И страховка недействительна. Можно подумать, первый раз.
11:59:47 06-11-2024
Гость (11:27:20 06-11-2024) Отличная новость. Все равно инфляция сжирает, хоть 30 % дают... А через полгодика окажется, что это были не вклады, а облигации гос. займа) Как вариант. Или их заморозят, скажем, до окончания того, чего нельзя называть. И да, то самое страхование вкладов - 1 400 000 по всем счетам. Отзываем лицензии у всех, кроме пары банков, и вуаля.
12:19:43 06-11-2024
Гость (11:59:47 06-11-2024) А через полгодика окажется, что это были не вклады, а облига... Ну тогда только Сбер, чтобы не рисковать. И не больше 1400000. Если есть больше, то недвига, пусть маленькая. Или доллар наполовину с юанем. Было бы что хранить, а как, можно придумать
13:14:43 06-11-2024
Гость (12:19:43 06-11-2024) Ну тогда только Сбер, чтобы не рисковать. И не больше 140000... Кгхм... И кто же это как-то не вернул вклады половине населения страны? Не подскажете? Тогда все тоже думали, что не рискуют.
14:07:00 06-11-2024
Гость (13:14:43 06-11-2024) Кгхм... И кто же это как-то не вернул вклады половине населе... Страхование вкладов ввели в начале нулевых
12:25:40 06-11-2024
Помню, в 90х сосед затеял продать квартиру, положить деньги в разные банки (ну не могут же все сразу обанкротиться!) и жить на проценты, переехав к подруге. В итоге в один не прекрасный день люди помнят, что случилось со всеми банками. И да, подруга в итоге выгнала незадачливого приятеля. Где он теперь, мне неизвестно. Может, на Михайловском.