В России подсчитали средний размер социальной пенсии на 2026 год
Выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 апреля
11 декабря 2025, 08:45, ИА Амител
Средний размер социальной пенсии в России в 2026 году составит 16,6 тысячи рублей после индексации на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам (по старости, инвалидности или потере кормильца), которые не накопили достаточный страховой стаж и пенсионные баллы. Ранее Говырин также сообщал, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году достигнет 27 тысяч рублей благодаря индексации на 7,6%.
Напомним, с 1 января 2026 года в России также вырастет ряд других социальных выплат, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 093 рублей.
08:50:03 11-12-2025
Опять всё скупят и взвинтят цены
09:53:04 11-12-2025
как говорится чтобы наши пенсионеры отдыхали заграницей, путешествовали и ни в чем себе не отказывали на 16тыщ. Скоро и этого не будет...
10:27:32 11-12-2025
Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк РФ не могут ввести против Запада и США одну маленькую контрсанкцию, где 10 копеек РФ равны одному английскому фунту стерлиннгу или одному доллару США, то чтобы реально сделать РФ справедливым и социальным государством как говорит Президент РФ и как записано в Конституции РФ, всем депутатам и министрам нужно подтянуть зарплаты и пенсии остальных граждан РФ до уровня зарплат депутатов и министров РФ, а главное не ссать это делать, а ФАС будет жёстко, а где надо и жестоко контролировать, чтобы цены не взлетели вот и всё.
10:44:26 11-12-2025
Светослав (10:27:32 11-12-2025) Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк Р... Для таких умных, есть статьи за экстремизм и дискредитацию
11:28:02 11-12-2025
Светослав (10:27:32 11-12-2025) Если Президент РФ, Правительство РФ, Госдума РФ и Сбербанк Р...
Детская логика из серии "Чтобы все были богатыми, нужно просто напечатать больше денег". Рубль по внутреннему курсу можно приравнять хоть к 1 доллару, хоть к фунту, хоть к килограмму бананов. Вот только если условный килограмм сахара из Алтайского края так и останется стоить 100 рублей, то сахар из условной Индии будет теперь стоить 1 рубль за кг (без учета таможенного сбора и прочего). Тем самым мы получим спекулятивный ввоз товаров и вывоз валюты. Это в свою очередь приводит к краху внутреннего производства и обвалу золотовалютного резерва. СССР с подобной логикой продержался так долго, только из-за отсутствия свободной торговли и прочего контроля над экономикой, что все равно не спасло его от внутреннего экономического кризиса и дальнейшего коллапса. Рыночек порешал)
11:29:38 11-12-2025
Нет смысла работать официально и перечислять деньги в пенсионный фонд, так как социальная пенсия равна страховой, плюс только один на пять лет раньше выйдите на пенсию, но работать всё равно придется так пенсия не обеспечивает даже минимальные потребности человека.
12:48:16 11-12-2025
Сейчас военным пенсионерам еще поднимут, а вслед и средняя подтянется. А то военные мало получают. Уже за 50 перевалили. Кто при звании.
19:29:24 11-12-2025
Великая страна! великие деньги!.