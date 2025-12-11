В России подсчитали средний размер социальной пенсии на 2026 год

Выплаты проиндексируют на 6,8% с 1 апреля

11 декабря 2025, 08:45, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Средний размер социальной пенсии в России в 2026 году составит 16,6 тысячи рублей после индексации на 6,8%. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Социальная пенсия назначается нетрудоспособным гражданам (по старости, инвалидности или потере кормильца), которые не накопили достаточный страховой стаж и пенсионные баллы. Ранее Говырин также сообщал, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году достигнет 27 тысяч рублей благодаря индексации на 7,6%.

Напомним, с 1 января 2026 года в России также вырастет ряд других социальных выплат, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 093 рублей.