Некоторым россиянам выплатят две пенсии в декабре

02 декабря 2025, 07:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Часть российских пенсионеров получит в конце декабря 2025 года сразу две пенсии. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Речь идет о тех, кто обычно получает выплаты в начале месяца.

«Обращаю внимание, что уже в конце декабря 2025 года начнут получать пенсии те, кто получают в начале месяца, в проиндексированном виде. Это коснется и работающих, и неработающих пенсионеров», – пояснил депутат.

Это связано с графиком выплат и новогодними праздниками. Чтобы пенсионеры не столкнулись с задержками, им перечислят уже проиндексированную на 7,6% пенсию за январь 2026 года в конце декабря. Таким образом, они получат обычную декабрьскую выплату и авансом – январскую.

Нилов подчеркнул, что индексация в 2026 году запланирована с 1 января, а не с февраля, как это иногда бывало в прошлые годы. Соответствующий коэффициент уже заложен в бюджет.

