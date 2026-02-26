"Мы видим проблемы". Как в Алтайском крае обновляют общественный транспорт

Министр транспорта Андрей Подолян подвел итоги 2025 года

26 февраля 2026, 06:15, ИА Амител

Новый трамвай в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Новые автобусы для сел, современные трамваи в Барнауле, троллейбусы для двух городов и десятки восстановленных маршрутов. В 2025 году в Алтайском крае продолжилась масштабная программа обновления общественного транспорта. Об итогах и планах на будущее amic.ru рассказал министр транспорта региона Андрей Подолян.

Миллиард рублей из краевого бюджета

В 2025 году в рамках программы "Развитие транспортной системы Алтайского края" из регионального бюджета направлено более 1 млрд рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее.

«Обновление общественного транспорта находится на особом контроле губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Для нас это один из ключевых вопросов. Мы системно работаем над тем, чтобы в городах и селах появлялась современная техника», — отметил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

За счет выделенных средств закупили 28 новых автобусов для малых и отдаленных территорий. Техника будет направлена в Бийск, Заринск, а также в 18 районов края. Сейчас идет процесс передачи автобусов муниципалитетам. После завершения всех процедур они выйдут на маршруты.

«Наша задача — не просто закупить автобусы, а сделать так, чтобы они реально работали на линии и улучшали жизнь людей», — подчеркнул Андрей Подолян.

Новые трамваи и троллейбусы

В 2025 году для Барнаула приобрели 12 новых трамваев на сумму 740 млн рублей. Уже поставлено десять вагонов, шесть из них работают на маршрутах краевой столицы. Также закуплено 14 троллейбусов на сумму более 336 млн рублей: девять пополнили парк Барнаула и пять — Рубцовска. Кроме того, в 2025 году на линию в региональном центре вышли еще пять новых троллейбусов, закупленных за счет средств краевого бюджета в 2024 году.

70% автобусов — в нормативном состоянии

По данным Минтранса края, сегодня из 769 автобусов, подпадающих под действие майского указа президента РФ № 309, в нормативном возрасте находятся 515 — это около 70%. Лучшие показатели демонстрируют Бийск и Рубцовск — более 83%. В Барнауле этот показатель составляет 61,2%, в Новоалтайске — 46,7%.

«С этого года Алтайский край вошел в федеральный проект "Развитие общественного транспорта" национального проекта "Инфраструктура для жизни". На три года (2026–2028) из федерального бюджета региону доведена субсидия в размере более 1,1 млрд рублей для приобретения новых автобусов. До 2030 года мы должны довести долю автобусов не старше десяти лет до 85%», — отметил Андрей Подолян.

Еще 69 автобусов в 2026 году

В 2026 году Алтайскому краю по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" будет выделена федеральная субсидия в размере 284,2 млн рублей.

Эти деньги пойдут на обновление автобусного парка в крупных городах с населением более 50 тысяч человек — это Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Федеральная субсидия будет предоставляться в размере 40% от базовой стоимости одного автобуса конкретного класса. Оставшиеся 60% составят консолидированный бюджет региона и муниципальных образований. Край добавит 365,3 млн рублей, местные бюджеты — 61,1 млн рублей. Общая сумма на 2026 год составит более 710 млн рублей.

«Это позволит предварительно закупить 69 современных автобусов разного класса для работы на муниципальных маршрутах. В последующие годы реализация программы будет продолжена», — объяснил Андрей Подолян.

Транспорт вернулся в 270 населенных пунктов

С 2021 по 2025 год при поддержке правительства Алтайского края закуплено и передано муниципалитетам 308 автобусов, 22 трамвая и 26 троллейбусов на общую сумму почти 4,3 млрд рублей. Транспорт работает на 246 маршрутах.

«Самое главное — мы смогли вернуть транспорт туда, где его не было годами. Благодаря этой технике мы дополнительно обеспечили транспортное сообщение для более чем 270 населенных пунктов», — подчеркнул министр транспорта.

В 2025 году вновь запущен маршрут № 166 Новоалтайск — Жилино. В Косихинском районе восстановлен муниципальный маршрут, который связал поселки Малахово, Восход, Украинский с районным центром. Теперь местные жители могут без проблем доехать до Косихи. Соответственно, стало проще добираться и до Барнаула — с пересадкой в райцентре на проходящие межмуниципальные маршруты.

По словам Андрея Подоляна, Змеиногорский район за два года получил 12 новых автобусов. Это позволило наладить регулярное сообщение как внутри города, так и между отдаленными населенными пунктами района. Транспортная доступность для людей выросла кратно. В этот же период город Заринск получил 11 единиц подвижного состава и теперь на городских маршрутах работает практически полностью обновленный общественный транспорт, что, конечно, оценили и местные жители. И таких примеров по краю очень много.

«Да, мы видим и проблемы. Есть объективные сложности — износ техники со временем, поломки. И, конечно, острый дефицит водительских кадров сказывается на регулярности рейсов. Но администрации на местах работают оперативно: стараются чинить технику, ищут водителей, перераспределяют маршруты, чтобы минимизировать сбои. Тем не менее программа доказала свою эффективность, автобусы востребованы и обеспечивают транспортную доступность на селе», — уверен Андрей Подолян.

Зона ответственности бизнеса

По межмуниципальным маршрутам работают частные перевозчики. Бюджетом не предусмотрена закупка автомобильного транспорта для межмуниципальных маршрутов. Коммерческие организации самостоятельно обновляют автопарк. Для этого предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки через краевые программы развития бизнеса.

«Мы не оставляем их без внимания. Если перевозчик хочет обновить технику, он может воспользоваться мерами поддержки для предпринимателей, которые реализуются через управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Там есть различные программы, лизинг, льготное кредитование. Мы, со своей стороны, всегда готовы к диалогу и консультируем перевозчиков по этим возможностям», — заключил Андрей Подолян.