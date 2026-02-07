Как в Барнауле пытаются улучшить работу общественного транспорта и сколько автобусов купят
07 февраля 2026, 07:45, ИА Амител
Власти Барнаула в последние годы совместно с перевозчиками обновляют подвижной состав общественного транспорта. Кроме того, в мэрии усиливают контроль за перевозчиками и штрафуют компании за срывы рейсов и нарушения на маршрутах. Об этом amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту администрации города.
Сколько маршрутов и перевозчиков в городе?
Сегодня маршрутная сеть Барнаула включает 77 маршрутов общественного транспорта. Из них 11 — электрический транспорт: восемь трамвайных и три троллейбусных маршрута. Остальные 66 — автобусные. Перевозки обеспечивают 26 компаний разных форм собственности.
Обновление автобусов, трамваев и троллейбусов
С 2023 по 2025 год в Барнауле приобрели 123 единицы общественного транспорта.
В том числе:
- 46 автобусов закупили сами пассажироперевозчики;
- 41 автобус, 22 низкопольных трамвайных вагона и 14 троллейбусов были приобретены за счет правительства Алтайского края.
Кроме того, за счет средств городского бюджета и МУП "Горэлектротранс" в Барнауле провели капитальный ремонт шести трамвайных вагонов и одного троллейбуса.
В мэрии также уточнили, что в 2026 году, в рамках программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы", перевозчики планируют закупить еще пять автобусов.
Контроль и штрафы за срывы рейсов
Параллельно с обновлением транспорта власти усиливают контроль за работой перевозчиков. С компаниями, которые допускают срывы рейсов, невыход подвижного состава на линию или нарушения со стороны водителей, ведется профилактическая и претензионная работа.
В 2025 году комитет по дорожному хозяйству и транспорту направил перевозчикам 224 претензии и 227 требований об уплате штрафов. Общая сумма штрафов превысила 1,4 млн рублей. Для сравнения: в 2024 году штрафов было выписано на сумму около 400 тысяч рублей.
Работа с маршрутной сетью
Кроме того, в городе регулярно проходят комиссии по организации пассажирских перевозок. Они собираются ежеквартально и рассматривают вопросы изменения маршрутов, корректировки схем движения и форм регулярных перевозок. В администрации Барнаула подчеркивают, что работа по улучшению общественного транспорта ведется на постоянной основе — совместно с региональными властями и перевозчиками. Основные задачи — обновление техники, соблюдение расписания и повышение качества обслуживания пассажиров.
08:00:03 07-02-2026
Может кто-то объяснить как при усилении контроля. В каждой маршрутке висит номер телефона для перевода денег?
10:29:25 07-02-2026
Гость (08:00:03 07-02-2026) Может кто-то объяснить как при усилении контроля. В каждой м... Это прямой вопрос мэрии и начальникам разным. Не дадут ответа - прямой вопрос прокурорам. И как это за счет бюджета закупаются автобусы для частников??? А почему тогда эти автобусы не могут быть в составе муниципальной конторы и работать на благо людей, а не коммерсантов?
19:41:42 07-02-2026
Гость (10:29:25 07-02-2026) Это прямой вопрос мэрии и начальникам разным. Не дадут ответ... Тоже обалдел с закупки за государев счёт частнику
09:00:14 07-02-2026
Дороги надо расширять! Ужасные пробки в городе! Сейчас в центре и на ковше еще возведут кучу свечек. Что будет с движением, даже страшно представить.
10:22:08 07-02-2026
Верните 37 маршрут
10:28:31 07-02-2026
"Общая сумма штрафов превысила 1,4 млн рублей."
Эти штрафы - годовая зарплата одного контролирующего сотрудника. Эффективность контроля нулевая, поэтому и проблемы с транспортом.
11:05:18 07-02-2026
по итогу то что? стали чаще ходить автобусы по маршруту или нет?
11:39:43 07-02-2026
Похоже, правда, что как раз чиновники "крышуют" перевозчиков, потому они и творят, что хотят. Ну а как, берёте мзду-крышуйте, а мы не хотим ездить в первые утренние и последние вечерние рейсы и не будем, и днем спрячемся, если захотим. А нелюбимые всеми таксисты только спасибо скажут.
19:42:50 07-02-2026
гость (11:39:43 07-02-2026) Похоже, правда, что как раз чиновники "крышуют" перевозчико... Они и застройщиков крышуют
12:27:17 07-02-2026
Отправить администрацию в тайгу, на заготовку леса, и все встанет на свои места.
13:57:23 07-02-2026
Гость (12:27:17 07-02-2026) Отправить администрацию в тайгу, на заготовку леса, и все вс... Вы не правы. Леса и у нас хватает. А вот руду и желательно урановую пускай бы покопали. И мы бы поверили в их благие намерения. Если за десятилетия ничего не поменялось в лучшую сторону, то эти товарищи занимались тунеядством за бюджетные деньги.
19:43:41 07-02-2026
Гость (13:57:23 07-02-2026) Вы не правы. Леса и у нас хватает. А вот руду и желательно у... Бам пусть расширяют. Повышают транспортную доступность
12:54:25 07-02-2026
не поможет
17:46:08 07-02-2026
Гость (12:54:25 07-02-2026) не поможет... Не, ну к осени -то немного должно получше стать
15:27:57 07-02-2026
Из 46 единиц транспорта, закупленного перевозчиками, настоящими автобусами можно назвать лишь несколько штук, которые можно пересчитать на пальцах одной руки. Всё остальное - не автобусы, а их имитация
15:55:17 07-02-2026
Верните 29 маршрут к медицинским кластерам на горе!!!
16:49:39 07-02-2026
Верните 29 , 19 и 17 маршрут!
21:20:20 08-02-2026
надо же так опозориться. барнаул НА ПОСЛЕДНЕМ месте в РФ по транспорту. ПОЗОР!!!!
08:23:50 09-02-2026
Гость (21:20:20 08-02-2026) надо же так опозориться. барнаул НА ПОСЛЕДНЕМ месте в РФ по ... Ну зато столица мира! )))