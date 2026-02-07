Как в Барнауле пытаются улучшить работу общественного транспорта и сколько автобусов купят

В мэрии рассказали о работе с перевозчиками

07 февраля 2026, 07:45, ИА Амител

Трамвай / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Власти Барнаула в последние годы совместно с перевозчиками обновляют подвижной состав общественного транспорта. Кроме того, в мэрии усиливают контроль за перевозчиками и штрафуют компании за срывы рейсов и нарушения на маршрутах. Об этом amic.ru сообщили в комитете по дорожному хозяйству и транспорту администрации города.

Сколько маршрутов и перевозчиков в городе?

Сегодня маршрутная сеть Барнаула включает 77 маршрутов общественного транспорта. Из них 11 — электрический транспорт: восемь трамвайных и три троллейбусных маршрута. Остальные 66 — автобусные. Перевозки обеспечивают 26 компаний разных форм собственности.

Обновление автобусов, трамваев и троллейбусов

С 2023 по 2025 год в Барнауле приобрели 123 единицы общественного транспорта.

В том числе:

46 автобусов закупили сами пассажироперевозчики;

41 автобус, 22 низкопольных трамвайных вагона и 14 троллейбусов были приобретены за счет правительства Алтайского края.

Кроме того, за счет средств городского бюджета и МУП "Горэлектротранс" в Барнауле провели капитальный ремонт шести трамвайных вагонов и одного троллейбуса.

В мэрии также уточнили, что в 2026 году, в рамках программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015–2030 годы", перевозчики планируют закупить еще пять автобусов.

Контроль и штрафы за срывы рейсов

Параллельно с обновлением транспорта власти усиливают контроль за работой перевозчиков. С компаниями, которые допускают срывы рейсов, невыход подвижного состава на линию или нарушения со стороны водителей, ведется профилактическая и претензионная работа.

В 2025 году комитет по дорожному хозяйству и транспорту направил перевозчикам 224 претензии и 227 требований об уплате штрафов. Общая сумма штрафов превысила 1,4 млн рублей. Для сравнения: в 2024 году штрафов было выписано на сумму около 400 тысяч рублей.

Работа с маршрутной сетью

Кроме того, в городе регулярно проходят комиссии по организации пассажирских перевозок. Они собираются ежеквартально и рассматривают вопросы изменения маршрутов, корректировки схем движения и форм регулярных перевозок. В администрации Барнаула подчеркивают, что работа по улучшению общественного транспорта ведется на постоянной основе — совместно с региональными властями и перевозчиками. Основные задачи — обновление техники, соблюдение расписания и повышение качества обслуживания пассажиров.