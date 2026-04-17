В Барнауле парень хотел покататься на угнанной машине, но приключение продлилось недолго

В итоге бросил автомобиль и вызвал такси

17 апреля 2026, 11:33, ИА Амител

Парень за рулем автомобиля / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле 20-летний житель ночью угнал автомобиль и почти сразу устроил ДТП, сообщает региональное МВД.

«Проходя мимо дома по улице Малахова, обратил внимание на припаркованный ВАЗ-2106. Возник умысел прокатиться по городу. Открыв незапертую дверь, молодой человек сумел завести двигатель», — рассказали в ведомстве.

Однако приключение продлилось недолго: при попытке совершить разворот, неопытный водитель допустил столкновение с бордюром, а при движении задним ходом машина врезалась в препятствие и заглохла.

В итоге парень бросил автомобиль и вызвал такси, чтобы добраться до дома. Ему грозит до пяти лет лишения свободы за "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения".

