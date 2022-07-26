Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия» в 2022 году стала Анна Линникова. Девушка покорила сердца членов жюри и стала лучшей среди 25 финалисток со всей страны.

Рассказываем, откуда новоиспечённая «Мисс Россия», что о ней известно и что ей даст титул самой красивой девушки в стране.

Из какого города новая «Мисс Россия» Анна Линникова? Победительница родом из Оренбурга. На конкурсе она представляла свой родной город, хотя уже уехала оттуда. Анна живёт в Санкт-Петербурге и учится на втором курсе университета технологий управления и экономики. Специальность — PR.

Что известно о победительнице? Линниковой 22 года, но моделью она работает ещё с шестнадцати. Девушка уже давно ездит в другие страны, выступая на модных показах. В числе своих хобби назвала шитьё и изучение французского языка. Во Франции Анну, конечно же, привлекают традиции модной сферы. Оренбургская красавица считает себя разносторонней личностью. «Я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях», — рассказала она организаторам конкурса. Мечта Линниковой — объездить весь мир.

С кем соревновалась уроженка Оренбурга? В финал вышли 25 девушек из городов России. До этого проходили предварительные этапы «Мисс Россия»: их проводили в каждом из 85 регионов страны. Организаторы конкурса вручили победительнице корону, которую изготовили в ювелирном доме по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны Романовой.

Как проходил финал конкурса? Финал длился больше недели. За это время девушки посещали мастер-классы и курсы дефиле, участвовали в фотосессиях и побывали на благотворительном празднике фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Также участницы встречались с победительницами «Мисс Россия» прошлых лет. Жюри всё это время подводили итоги. Среди тех, кто оценивал участниц, были известный певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий и ведущий Максим Привалов.