Что известно об Анне Линниковой, которая победила в конкурсе «Мисс Россия — 2022»?

Теперь девушка будет представлять нашу страну на международных конкурсах красоты

26 июля 2022, 12:30

Победительницей конкурса красоты «Мисс Россия» в 2022 году стала Анна Линникова. Девушка покорила сердца членов жюри и стала лучшей среди 25 финалисток со всей страны.

Рассказываем, откуда новоиспечённая «Мисс Россия», что о ней известно и что ей даст титул самой красивой девушки в стране.

  1. Из какого города новая «Мисс Россия» Анна Линникова?

    Победительница родом из Оренбурга. На конкурсе она представляла свой родной город, хотя уже уехала оттуда. Анна живёт в Санкт-Петербурге и учится на втором курсе университета технологий управления и экономики. Специальность — PR.

  2. Что известно о победительнице?

    Линниковой 22 года, но моделью она работает ещё с шестнадцати. Девушка уже давно ездит в другие страны, выступая на модных показах. В числе своих хобби назвала шитьё и изучение французского языка. Во Франции Анну, конечно же, привлекают традиции модной сферы.

    Оренбургская красавица считает себя разносторонней личностью.

    «Я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях», — рассказала она организаторам конкурса.

    Мечта Линниковой — объездить весь мир.

  3. С кем соревновалась уроженка Оренбурга?

    В финал вышли 25 девушек из городов России. До этого проходили предварительные этапы «Мисс Россия»: их проводили в каждом из 85 регионов страны.

    Организаторы конкурса вручили победительнице корону, которую изготовили в ювелирном доме по мотивам диадемы императрицы Александры Фёдоровны Романовой.

  4. Как проходил финал конкурса?

    Финал длился больше недели. За это время девушки посещали мастер-классы и курсы дефиле, участвовали в фотосессиях и побывали на благотворительном празднике фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам».

    Также участницы встречались с победительницами «Мисс Россия» прошлых лет. Жюри всё это время подводили итоги. Среди тех, кто оценивал участниц, были известный певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий и ведущий Максим Привалов.

  5. Что даёт звание «Мисс Россия»?

    Победительница конкурса «Мисс Россия» получает не только корону и всеобщее внимание, но и право представлять нашу страну на «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

    Хотя сама Анна Линникова заявила организаторам, что для неё победа — это возможность публично говорить о насущных проблемах и привлекать внимание людей к важным вопросам.

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