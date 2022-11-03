Правда ли, что россиянам разрешат проходить альтернативную службу вместо мобилизации?

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает прохождение альтернативной службы в период частичной мобилизации. Через десять дней он вступит в силу. Впрочем, не все разобрались, что именно изменится с появлением поправки. Например, некоторые надеются, что нововведение позволит выбрать альтернативную службу вместо частичной мобилизации.

О том, кому именно разрешили альтернативную службу, а кому она всё равно останется недоступна, — в материале amic.ru.

Что за закон приняли в Госдуме?

Законопроект, который уже приняли в Госдуме и одобрили в Совфеде, устанавливает порядок прохождения альтернативной службы во время мобилизации. В уже существующий закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» добавили новую статью 17.1. Она называется «Прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации».

Согласно тексту новой статьи, люди, которые проходят альтернативную службу в организациях ВС РФ, воинских формированиях и других органах в качестве гражданского персонала, с началом мобилизации продолжают службу на тех же местах. Их не призывают в вооружённые силы при объявлении частичной мобилизации.

При этом отмечается, что если человек проходит службу в организациях, подведомственным органам самоуправления или исполнительной власти, во время мобилизации его могут перевести в военные структуры. Но при этом гражданин продолжит нести именно гражданскую службу и будет выполнять функции персонала.

Правда ли, что теперь можно будет проходить альтернативную службу вместо частичной мобилизации?

Нет. Об этом в принятом законе нет ни слова. Так что многие рано обрадовались, решив, что теперь вместо призыва по частичной мобилизации можно будет выбрать гражданскую службу. Если вам уже выписали повестку, опции выбрать «альтернативу» нет.

«Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена», — лаконично проясняет ситуацию портал «Объясняем.РФ».

Кому тогда разрешили альтернативную службу?

В принятом законе речь идёт о тех, кто подлежит призыву на срочную службу. Они, как и раньше, будут иметь возможность выбрать альтернативную гражданскую службу. Только теперь это право призывников закрепили даже во время частичной мобилизации.

«Для граждан, подлежащих призыву на „срочную“ военную службу, предусмотрена возможность проходить альтернативную гражданскую службу», — говорится на портале «Объясняем.РФ».

Так же те, кто выбрал альтернативную службу ранее, получили гарантии, что с объявлением мобилизации их не переведут на военные должности.

Что такое альтернативная гражданская служба?

Альтернативная гражданская служба (АГС) — это замена военной службы на особый вид трудовой деятельности в интересах государства. Человек занимается гражданским трудом, но это засчитывается вместо службы в армии. Впрочем, и времени такой вариант занимает больше — от 18 до 21 месяцев вместо года, который служат срочники.

По закону (ФЗ № 113 от 25 июля 2002 года «Об альтернативной гражданской службе») претендовать на замену военной службы альтернативной могут люди, чьи убеждения и вероисповедание противоречат идее брать в руки оружие. Пройти АГС может любой гражданин России, который подлежит срочной военной службе.

Как попасть на альтернативную службу?

Никаких специальных справок не нужно. Просто нужно чётко донести своё отношение к военной службе до военкомата. Объяснять придётся не только письменно, но и устно.

Причём заявку на прохождение альтернативной службы нужно подать за полгода до призыва. То есть если вас планируют призвать осенью, о своём желании пройти АГС нужно заявить до 1 апреля, а если весной, — до 1 октября предыдущего года.