Вячеслав Франк награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Торжественная церемония прошла в Москве – в Екатерининском зале Кремля

01 декабря 2025, 14:29, ИА Амител

Вячеслав Франк получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает администрация Барнаула.

Торжественная церемония прошла 27 ноября в Москве – в Екатерининском зале Кремля. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Вячеслав Франк подчеркнул, что эта награда – всем барнаульцам, которые ежедневно делают город лучше:

«Я благодарен всем горожанам за их ежедневный труд на благо города, за вклад в развитие столицы Алтайского края. Особые слова благодарности моим коллегам – муниципальным служащим, а также депутатскому корпусу и общественникам. Уверен, вместе мы сможем справиться со всеми поставленными задачами и реализовать самые амбициозные проекты».

Напомним, 25 марта 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Вячеслава Франка медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Всего более десяти жителей Алтайского края получили государственные награды за профессиональные заслуги.

В апреле 2023 года Вячеслав Франк был награжден медалью "За заслуги в труде". Награду вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на собрании, посвященном Дню местного самоуправления.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени. Ею награждают за заслуги в различных отраслях трудовой деятельности, вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка. Награждение медалью осуществляется последовательно: от низшей степени к высшей.

Комментарии 9

Avatar Picture
Шинник

14:35:52 01-12-2025

из заслуг могу только отметить новые трамваи и мост на пересечении Змеиногорского и ленточного бора.
И то, с оговорками !

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:26 01-12-2025

Шинник (14:35:52 01-12-2025) из заслуг могу только отметить новые трамваи и мост на перес... Трамваи в ДЕПО ржавеют, "мост" развязка"с горем пополам". Есть ещё что-нибудь?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:20 01-12-2025

Шинник (14:35:52 01-12-2025) из заслуг могу только отметить новые трамваи и мост на перес... Новые трамваи - за счет средств краевого бюджета. Заказчик развязки - "Алтайавтодор". Похвалите за что-нибудь другое.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:57 01-12-2025

Шинник (14:35:52 01-12-2025) из заслуг могу только отметить новые трамваи и мост на перес... Что вы привязались к трамваям, развязкам, мостам? Наградили за развитие МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:05:04 01-12-2025

Гость (15:57:57 01-12-2025) Что вы привязались к трамваям, развязкам, мостам? Наградили ... Смотрю, народ продолжает обсуждать трамваи. Видимо, к развитию самоуправления вопросов нет))) Самоуправство полное!)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

15:12:41 01-12-2025

Трамваи никуда не годятся.Сырая гнилая модель.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:28 01-12-2025

Повсекакий (15:12:41 01-12-2025) Трамваи никуда не годятся.Сырая гнилая модель.... Их Франк проектировал и собирал?

  -19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

10:44:13 02-12-2025

Гость (15:56:28 01-12-2025) Их Франк проектировал и собирал? ... Нет ,конечно.Но кто принимал решение о покупке этого кота в мешке в конечном итоге?Наверно городские власти?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:00:43 02-12-2025

А чем наше самоуправление управляет?

  4 Нравится
Ответить
