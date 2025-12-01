Вячеслав Франк награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Торжественная церемония прошла в Москве – в Екатерининском зале Кремля

01 декабря 2025, 14:29, ИА Амител

Вячеслав Франк получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, сообщает администрация Барнаула.

Торжественная церемония прошла 27 ноября в Москве – в Екатерининском зале Кремля. Награду вручил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Вячеслав Франк подчеркнул, что эта награда – всем барнаульцам, которые ежедневно делают город лучше:

«Я благодарен всем горожанам за их ежедневный труд на благо города, за вклад в развитие столицы Алтайского края. Особые слова благодарности моим коллегам – муниципальным служащим, а также депутатскому корпусу и общественникам. Уверен, вместе мы сможем справиться со всеми поставленными задачами и реализовать самые амбициозные проекты».

Напомним, 25 марта 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Вячеслава Франка медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Всего более десяти жителей Алтайского края получили государственные награды за профессиональные заслуги.

В апреле 2023 года Вячеслав Франк был награжден медалью "За заслуги в труде". Награду вручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко на собрании, посвященном Дню местного самоуправления.

Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" имеет две степени. Ею награждают за заслуги в различных отраслях трудовой деятельности, вклад в дело защиты Отечества, укрепление законности и правопорядка. Награждение медалью осуществляется последовательно: от низшей степени к высшей.