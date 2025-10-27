В Барнауле из окна новой школы по улице Попова "валит" черный дым. Видео
Возгорание произошло внутри здания
27 октября 2025, 11:06, ИА Амител
В Барнауле из окна новой школы на улице Попова, 130, "валит" густой черный дым. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Очевидцы сняли происходящее на видео и распространили кадры в социальных сетях. На записи видно, как из окна учебного заведения вырывается столб дыма. Информация о возможных пострадавших или причинах задымления пока не поступала.
По предварительным данным, возгорание произошло внутри здания, подробности устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в школе № 14 города Балей Забайкальского края обрушился потолок прямо во время урока. Инцидент произошел на первом этаже здания, однако благодаря быстрой реакции учительницы никто не пострадал – педагог успела оперативно вывести всех учеников в коридор.
11:11:48 27-10-2025
Рабочие плов варят к обеду?
12:45:53 27-10-2025
школьники дымовуху зажгли? битки с селитрой???
02:22:01 28-10-2025
снова ремонт на пол-года...и вонища