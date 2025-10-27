В Барнауле из окна новой школы по улице Попова "валит" черный дым. Видео

Возгорание произошло внутри здания

27 октября 2025, 11:06, ИА Амител

В Барнауле из окна новой школы на улице Попова, 130, "валит" густой черный дым. Об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Очевидцы сняли происходящее на видео и распространили кадры в социальных сетях. На записи видно, как из окна учебного заведения вырывается столб дыма. Информация о возможных пострадавших или причинах задымления пока не поступала.

По предварительным данным, возгорание произошло внутри здания, подробности устанавливаются.

