"Четверть здания сложилась". Школа обрушилась на глазах очевидцев в Новосибирской области

Губернатор Травников обещал Татарску новую школу еще в 2019 году

21 сентября 2025, 11:51, ИА Амител

Обрушение школы / Фото: Mash Siberia
В городе Татарске Новосибирской области произошло обрушение здания школы. Часть конструкции буквально сложилась на глазах у очевидцев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Здание было возведено еще в 1937 году, в годы войны здесь располагался госпиталь. Местные жители неоднократно жаловались на его состояние. Шесть лет назад износ оценивался в 70%, но капитального ремонта так и не провели.

Губернатор Андрей Травников еще в 2019 году на личных приемах обещал, что Татарск получит новую школу. Однако вопрос оставался нерешенным.

После ЧП прокуратура Новосибирской области начала проверку, чтобы установить причины обрушения и дать оценку действиям ответственных лиц.

Ранее важное совещание, посвященное организации учебного процесса во время ремонтных работ в барнаульских школах № 60, 80 и 102, прошло в городской администрации.

Гость

14:13:09 21-09-2025

Так нам же изо всех утюгов хвастаются, что повсеместно школы новые строят, а старые ремонтируют, не то, что "у них - на западе!".
Или не всё так радужно?

Гость

07:42:43 22-09-2025

Гость (14:13:09 21-09-2025) Так нам же изо всех утюгов хвастаются, что повсеместно школы... Как сейчас строят, так новые лет через 10 также заваливаться будут.

Гость

15:58:31 22-09-2025

Хорошо, что сейчас развалилась, а не во время учебного процесса

