"Четверть здания сложилась". Школа обрушилась на глазах очевидцев в Новосибирской области

Губернатор Травников обещал Татарску новую школу еще в 2019 году

21 сентября 2025, 11:51, ИА Амител

Обрушение школы / Фото: Mash Siberia

В городе Татарске Новосибирской области произошло обрушение здания школы. Часть конструкции буквально сложилась на глазах у очевидцев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Здание было возведено еще в 1937 году, в годы войны здесь располагался госпиталь. Местные жители неоднократно жаловались на его состояние. Шесть лет назад износ оценивался в 70%, но капитального ремонта так и не провели.

Губернатор Андрей Травников еще в 2019 году на личных приемах обещал, что Татарск получит новую школу. Однако вопрос оставался нерешенным.

После ЧП прокуратура Новосибирской области начала проверку, чтобы установить причины обрушения и дать оценку действиям ответственных лиц.

