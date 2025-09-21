"Четверть здания сложилась". Школа обрушилась на глазах очевидцев в Новосибирской области
Губернатор Травников обещал Татарску новую школу еще в 2019 году
21 сентября 2025, 11:51, ИА Амител
В городе Татарске Новосибирской области произошло обрушение здания школы. Часть конструкции буквально сложилась на глазах у очевидцев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.
Здание было возведено еще в 1937 году, в годы войны здесь располагался госпиталь. Местные жители неоднократно жаловались на его состояние. Шесть лет назад износ оценивался в 70%, но капитального ремонта так и не провели.
Губернатор Андрей Травников еще в 2019 году на личных приемах обещал, что Татарск получит новую школу. Однако вопрос оставался нерешенным.
После ЧП прокуратура Новосибирской области начала проверку, чтобы установить причины обрушения и дать оценку действиям ответственных лиц.
14:13:09 21-09-2025
Так нам же изо всех утюгов хвастаются, что повсеместно школы новые строят, а старые ремонтируют, не то, что "у них - на западе!".
Или не всё так радужно?
07:42:43 22-09-2025
Гость (14:13:09 21-09-2025) Так нам же изо всех утюгов хвастаются, что повсеместно школы... Как сейчас строят, так новые лет через 10 также заваливаться будут.
15:58:31 22-09-2025
Хорошо, что сейчас развалилась, а не во время учебного процесса