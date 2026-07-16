У знаменитых барнаульских грифоно-львов появились четыре "брата-близнеца". Фото
Реплики известных барнаульских скульптур стоят на проспекте Ленина
16 июля 2026, 07:00, ИА Амител
На проспекте Ленина, 156а, в Барнауле можно увидеть четыре реплики знаменитых грифоно-львов. Их прообразом стали исторические чугунные фигуры, установленные сейчас на арке отремонтированного универмага торгового дома "Д. Н. Сухова сыновья" на Мало-Тобольской. Из-за необычного облика эти скульптуры называют львами, грифонами, а иногда — сфинксоподобными существами.
Реплики изготовило подразделение ООО "АЗТЛ", специализирующееся на литейном производстве. Фигуры создавали по образцу подлинных барнаульских скульптур, поэтому внешне они почти полностью повторяют оригиналы.
Всего на проспекте Ленина установлены четыре фигуры — две пары по обе стороны от входа. Таким образом, теперь в городе шесть похожих грифоно-львов.
В каталоге предприятия реплика представлена как отдельное изделие. Там также указано, что право на ее повторное изготовление ограничено заказчиком. Это означает, что такие же фигуры не выпускаются для свободной продажи.
Подразделение компании участвовало и в создании других городских объектов. Среди них, к примеру, памятник писателю Федору Достоевскому на проспекте Ленина, памятник строителю на проспекте Калинина, прославившийся сибирский кот на проспекте Красноармейском, памятник купцу Сухову на улице Мало-Тобольской, а также большое количество бюстов участникам ВОВ и СВО и многое другое
Новые фигуры на проспекте Ленина не являются историческими памятниками, однако они продолжают образ одного из наиболее узнаваемых декоративных символов старого Барнаула. Ранее мы писали об их истории.
07:16:23 16-07-2026
А при чем здесь заказчик- который сам всего -лишь скопировал- он не автор. А то скоро и говорить запретят присвоив себе права на все слова- хочешь что-то сказать- плати за слова присвоившим права на слова.
08:01:51 16-07-2026
Лишь бы оригиналы не подменили втихую.
09:53:30 16-07-2026
Гость (08:01:51 16-07-2026) Лишь бы оригиналы не подменили втихую.... Их в 90-к похитили, сдали в чермет и потом вернули из другого города. Загугли.
17:43:35 16-07-2026
Гость (09:53:30 16-07-2026) Их в 90-к похитили, сдали в чермет и потом вернули из другог... гугел не фуфел,он не соврёт
09:00:26 16-07-2026
Думаю многие сейчас как и я с удивлением узнали, что у нас есть знаменитые грифоно-львы
09:18:12 16-07-2026
Носорожки в касках на Гоголя гораздо прикольнее смотрятся :-) Правда одну каску кто-то спер уже.
09:24:58 16-07-2026
первый раз слышу-вижу
09:35:36 16-07-2026
Барнаул косит под Питер. может лучше не надо?
10:07:25 16-07-2026
Мусик (09:35:36 16-07-2026) Барнаул косит под Питер. может лучше не надо?... Надо, Федя, надо! (с)
18:01:19 16-07-2026
Мусик (09:35:36 16-07-2026) Барнаул косит под Питер. может лучше не надо?... Мусик,даже Ф.М.Достоевский в позапрошлом веке (не употребляя слово "косит")это отметил.Тебе больше надо познавать )
22:55:30 16-07-2026
Гость (18:01:19 16-07-2026) Мусик,даже Ф.М.Достоевский в позапрошлом веке (не употребляя... Я тоже просто ужас умный какой.
00:22:26 17-07-2026
Musik (22:55:30 16-07-2026) Я тоже просто ужас умный какой. ... Умный как утка?
14:40:42 16-07-2026
Какие хорошенькие! Идея отличная - нужно было именно таких разных грифинольвов наделать в исторической части по аналогии с калининградскими хомлинами. Сделать разных и взрослых, и детенышей, и вообще вписать их в дизайн-код города, а не медведя!
10:24:31 17-07-2026
Гость (14:40:42 16-07-2026) Какие хорошенькие! Идея отличная - нужно было именно таких р... Медведь сивол России и Сибири, а ваши грифонольвы - шляпа высосанная из пальца, никому не нужная
15:00:38 17-07-2026
Гость (10:24:31 17-07-2026) Медведь сивол России и Сибири, а ваши грифонольвы - шляпа вы...
Полгода отжирается, полгода спит. Отличный символ! Не зря одна политическая партия его для себя выбрала. Надо за это им ещё себе пару миллиардов премии выписать
15:01:14 17-07-2026
Гость (14:40:42 16-07-2026) Какие хорошенькие! Идея отличная - нужно было именно таких р...
Поддерживаю!
17:37:48 16-07-2026
Эти барнаульские скульптуры более-менее повторяют подлинники.Не то что "скульптуры"Шукшина