У знаменитых барнаульских грифоно-львов появились четыре "брата-близнеца". Фото

Реплики известных барнаульских скульптур стоят на проспекте Ленина

16 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Реплики барнаульских чугунных львов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На проспекте Ленина, 156а, в Барнауле можно увидеть четыре реплики знаменитых грифоно-львов. Их прообразом стали исторические чугунные фигуры, установленные сейчас на арке отремонтированного универмага торгового дома "Д. Н. Сухова сыновья" на Мало-Тобольской. Из-за необычного облика эти скульптуры называют львами, грифонами, а иногда — сфинксоподобными существами.

Реплики изготовило подразделение ООО "АЗТЛ", специализирующееся на литейном производстве. Фигуры создавали по образцу подлинных барнаульских скульптур, поэтому внешне они почти полностью повторяют оригиналы.

Всего на проспекте Ленина установлены четыре фигуры — две пары по обе стороны от входа. Таким образом, теперь в городе шесть похожих грифоно-львов.

В каталоге предприятия реплика представлена как отдельное изделие. Там также указано, что право на ее повторное изготовление ограничено заказчиком. Это означает, что такие же фигуры не выпускаются для свободной продажи.

Подразделение компании участвовало и в создании других городских объектов. Среди них, к примеру, памятник писателю Федору Достоевскому на проспекте Ленина, памятник строителю на проспекте Калинина, прославившийся сибирский кот на проспекте Красноармейском, памятник купцу Сухову на улице Мало-Тобольской, а также большое количество бюстов участникам ВОВ и СВО и многое другое

Новые фигуры на проспекте Ленина не являются историческими памятниками, однако они продолжают образ одного из наиболее узнаваемых декоративных символов старого Барнаула. Ранее мы писали об их истории.