НОВОСТИОбщество

У знаменитых барнаульских грифоно-львов появились четыре "брата-близнеца". Фото

Реплики известных барнаульских скульптур стоят на проспекте Ленина

16 июля 2026, 07:00, ИА Амител

Реплики барнаульских чугунных львов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На проспекте Ленина, 156а, в Барнауле можно увидеть четыре реплики знаменитых грифоно-львов. Их прообразом стали исторические чугунные фигуры, установленные сейчас на арке отремонтированного универмага торгового дома "Д. Н. Сухова сыновья" на Мало-Тобольской. Из-за необычного облика эти скульптуры называют львами, грифонами, а иногда — сфинксоподобными существами.

Реплики изготовило подразделение ООО "АЗТЛ", специализирующееся на литейном производстве. Фигуры создавали по образцу подлинных барнаульских скульптур, поэтому внешне они почти полностью повторяют оригиналы.

Всего на проспекте Ленина установлены четыре фигуры — две пары по обе стороны от входа. Таким образом, теперь в городе шесть похожих грифоно-львов.

В каталоге предприятия реплика представлена как отдельное изделие. Там также указано, что право на ее повторное изготовление ограничено заказчиком. Это означает, что такие же фигуры не выпускаются для свободной продажи.

Подразделение компании участвовало и в создании других городских объектов. Среди них, к примеру,  памятник писателю Федору Достоевскому на проспекте Ленина, памятник строителю на проспекте Калинина, прославившийся сибирский кот на проспекте Красноармейском, памятник купцу Сухову на улице Мало-Тобольской, а также большое количество бюстов участникам ВОВ и СВО и многое другое

Новые фигуры на проспекте Ленина не являются историческими памятниками, однако они продолжают образ одного из наиболее узнаваемых декоративных символов старого Барнаула. Ранее мы писали об их истории. 

Барнаул культура фоторепортажи
       

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

07:16:23 16-07-2026

А при чем здесь заказчик- который сам всего -лишь скопировал- он не автор. А то скоро и говорить запретят присвоив себе права на все слова- хочешь что-то сказать- плати за слова присвоившим права на слова.

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:51 16-07-2026

Лишь бы оригиналы не подменили втихую.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:53:30 16-07-2026

Гость (08:01:51 16-07-2026) Лишь бы оригиналы не подменили втихую.... Их в 90-к похитили, сдали в чермет и потом вернули из другого города. Загугли.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:43:35 16-07-2026

Гость (09:53:30 16-07-2026) Их в 90-к похитили, сдали в чермет и потом вернули из другог... гугел не фуфел,он не соврёт

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:26 16-07-2026

Думаю многие сейчас как и я с удивлением узнали, что у нас есть знаменитые грифоно-львы

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:18:12 16-07-2026

Носорожки в касках на Гоголя гораздо прикольнее смотрятся :-) Правда одну каску кто-то спер уже.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:58 16-07-2026

первый раз слышу-вижу

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:35:36 16-07-2026

Барнаул косит под Питер. может лучше не надо?

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

10:07:25 16-07-2026

Мусик (09:35:36 16-07-2026) Барнаул косит под Питер. может лучше не надо?... Надо, Федя, надо! (с)

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:01:19 16-07-2026

Мусик (09:35:36 16-07-2026) Барнаул косит под Питер. может лучше не надо?... Мусик,даже Ф.М.Достоевский в позапрошлом веке (не употребляя слово "косит")это отметил.Тебе больше надо познавать )

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

22:55:30 16-07-2026

Гость (18:01:19 16-07-2026) Мусик,даже Ф.М.Достоевский в позапрошлом веке (не употребляя... Я тоже просто ужас умный какой.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

00:22:26 17-07-2026

Musik (22:55:30 16-07-2026) Я тоже просто ужас умный какой. ... Умный как утка?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:42 16-07-2026

Какие хорошенькие! Идея отличная - нужно было именно таких разных грифинольвов наделать в исторической части по аналогии с калининградскими хомлинами. Сделать разных и взрослых, и детенышей, и вообще вписать их в дизайн-код города, а не медведя!

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:31 17-07-2026

Гость (14:40:42 16-07-2026) Какие хорошенькие! Идея отличная - нужно было именно таких р... Медведь сивол России и Сибири, а ваши грифонольвы - шляпа высосанная из пальца, никому не нужная

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:38 17-07-2026

Гость (10:24:31 17-07-2026) Медведь сивол России и Сибири, а ваши грифонольвы - шляпа вы...
Полгода отжирается, полгода спит. Отличный символ! Не зря одна политическая партия его для себя выбрала. Надо за это им ещё себе пару миллиардов премии выписать

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:14 17-07-2026

Гость (14:40:42 16-07-2026) Какие хорошенькие! Идея отличная - нужно было именно таких р...
Поддерживаю!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:48 16-07-2026

Эти барнаульские скульптуры более-менее повторяют подлинники.Не то что "скульптуры"Шукшина

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров