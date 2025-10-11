Жительница Новоалтайска не может получить паспорт из-за странной подписи

Девочка выбрала целое слово, что не понравилось сотрудникам паспортного стола и УМВД

11 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14-летняя жительница Новоалтайска не может получить паспорт с августа. Все дело в подписи, которую она выбрала. Слово "любите", как оказалось, неодобрительно для выдачи документа. Историю рассказали "Вести Алтай".

Александра Марченко выбрала необычную подпись при получении первого паспорта, однако ей сказали, что такое слово не подходит из-за возможных проблем в перспективе. Например, при предъявлении СНИЛС или других документов.

Хотя у матери девочки тоже необычная подпись – "Человек Надежда". Она уверяет, что у нее проблем никаких не было.

В УМВД же комментарий журналистам не дали, но сообщили по телефону, что в перспективе и теоретически проблемы действительно могут возникнуть в будущем.

Юристы же уверены: паспорт легален и никаких в законодательстве требований к подписи нет.