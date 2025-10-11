Жительница Новоалтайска не может получить паспорт из-за странной подписи
Девочка выбрала целое слово, что не понравилось сотрудникам паспортного стола и УМВД
11 октября 2025, 13:30, ИА Амител
14-летняя жительница Новоалтайска не может получить паспорт с августа. Все дело в подписи, которую она выбрала. Слово "любите", как оказалось, неодобрительно для выдачи документа. Историю рассказали "Вести Алтай".
Александра Марченко выбрала необычную подпись при получении первого паспорта, однако ей сказали, что такое слово не подходит из-за возможных проблем в перспективе. Например, при предъявлении СНИЛС или других документов.
Хотя у матери девочки тоже необычная подпись – "Человек Надежда". Она уверяет, что у нее проблем никаких не было.
В УМВД же комментарий журналистам не дали, но сообщили по телефону, что в перспективе и теоретически проблемы действительно могут возникнуть в будущем.
Юристы же уверены: паспорт легален и никаких в законодательстве требований к подписи нет.
16:57:38 11-10-2025
В Новоалтайске МВД кто-то умный сидит, Начальника.
17:09:21 11-10-2025
А может в Новоалтайске мама с дочкой слишком умные!
19:42:42 11-10-2025
Гость (17:09:21 11-10-2025) А может в Новоалтайске мама с дочкой слишком умные!...
В любом случае умнее чем паспортисты. Если нет требований к подписи, то можно хоть смайлик рисовать - её право.
19:15:46 11-10-2025
Там, похоже, умный на умном сидит и умным погоняет. Просто кластер умников и умниц.
08:45:45 12-10-2025
Гость (19:15:46 11-10-2025) Там, похоже, умный на умном сидит и умным погоняет. Просто к...
Кластер он такой.
19:21:22 11-10-2025
Все умные)
01:19:52 12-10-2025
Как в фильме Трасса 60, город юристов...!?
08:43:33 12-10-2025
Законодательство хромает.А эти двое очень умные.Что одна,что вторая.
12:13:49 12-10-2025
Паспорт гражданина Российской Федерации — основной государственный документ.Или что?
14:40:41 12-10-2025
Что мама, что дочка потенциальные пациенты дурки.
18:03:05 12-10-2025
две очень умных особи женского пола. что там за шизы? щас в VK ее найду поржать
20:51:22 12-10-2025
Гость (18:03:05 12-10-2025) две очень умных особи женского пола. что там за шизы? щас в ...
Троллить в вкашечке? Это уровень iq ниже плинтуса