Жительница Новоалтайска не может получить паспорт из-за странной подписи

Девочка выбрала целое слово, что не понравилось сотрудникам паспортного стола и УМВД

11 октября 2025, 13:30, ИА Амител

Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Паспорт гражданина РФ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14-летняя жительница Новоалтайска не может получить паспорт с августа. Все дело в подписи, которую она выбрала. Слово "любите", как оказалось, неодобрительно для выдачи документа. Историю рассказали "Вести Алтай".

Александра Марченко выбрала необычную подпись при получении первого паспорта, однако ей сказали, что такое слово не подходит из-за возможных проблем в перспективе. Например, при предъявлении СНИЛС или других документов. 

Хотя у матери девочки тоже необычная подпись – "Человек Надежда". Она уверяет, что у нее проблем никаких не было. 

В УМВД же комментарий журналистам не дали, но сообщили по телефону, что в перспективе и теоретически проблемы действительно могут возникнуть в будущем. 

Юристы же уверены: паспорт легален и никаких в законодательстве требований к подписи нет.

Комментарии


Гость

16:57:38 11-10-2025

В Новоалтайске МВД кто-то умный сидит, Начальника.

  


Гость

17:09:21 11-10-2025

А может в Новоалтайске мама с дочкой слишком умные!

  


Sic semper tyrannis

19:42:42 11-10-2025

Гость (17:09:21 11-10-2025) А может в Новоалтайске мама с дочкой слишком умные!...
В любом случае умнее чем паспортисты. Если нет требований к подписи, то можно хоть смайлик рисовать - её право.

  


Гость

19:15:46 11-10-2025

Там, похоже, умный на умном сидит и умным погоняет. Просто кластер умников и умниц.

  


Гость

08:45:45 12-10-2025

Гость (19:15:46 11-10-2025) Там, похоже, умный на умном сидит и умным погоняет. Просто к...
Кластер он такой.

  


Гость

19:21:22 11-10-2025

Все умные)

  


Гость

01:19:52 12-10-2025

Как в фильме Трасса 60, город юристов...!?

  


Гость

08:43:33 12-10-2025

Законодательство хромает.А эти двое очень умные.Что одна,что вторая.

  


Гость

12:13:49 12-10-2025


Паспорт гражданина Российской Федерации — основной государственный документ.Или что?

  


Гость

14:40:41 12-10-2025

Что мама, что дочка потенциальные пациенты дурки.

  


Гость

18:03:05 12-10-2025

две очень умных особи женского пола. что там за шизы? щас в VK ее найду поржать

  


Гость

20:51:22 12-10-2025

Гость (18:03:05 12-10-2025) две очень умных особи женского пола. что там за шизы? щас в ...
Троллить в вкашечке? Это уровень iq ниже плинтуса

  

