Трамвай № 10 загорелся на ходу в Барнауле. Водитель эвакуировал пассажиров и потушил огонь

Никто из пассажиров не пострадал, ведь все успели выйти до прибытия пожарных

18 марта 2026, 14:48, ИА Амител

Пожар в трамвае / Фото: @incident22

17 марта в социальных сетях распространилась информация о задымлении в трамвайном вагоне, следовавшем по маршруту № 10. Инцидент произошел на пересечении улиц Попова и Балтийской — трамвай двигался в сторону Павловского тракта. Об этом сообщили в телеграм-канале МЦУ Барнаула.

Водитель действовал строго по инструкции. Он сразу остановил вагон, открыл двери и организовал эвакуацию пассажиров. После того как люди покинули салон, он самостоятельно ликвидировал очаг возгорания.

«Благодаря оперативным действиям никто из пассажиров не пострадал — все успели выйти до прибытия пожарных расчетов. Прибывшие на место сотрудники МЧС осмотрели трамвай и подтвердили, что пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

После инцидента вагон отбуксировали в трамвайное депо № 3. Там проведут техническую экспертизу, чтобы установить причины произошедшего и оценить состояние подвижного состава.

