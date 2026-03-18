Трамвай № 10 загорелся на ходу в Барнауле. Водитель эвакуировал пассажиров и потушил огонь
Никто из пассажиров не пострадал, ведь все успели выйти до прибытия пожарных
18 марта 2026, 14:48, ИА Амител
17 марта в социальных сетях распространилась информация о задымлении в трамвайном вагоне, следовавшем по маршруту № 10. Инцидент произошел на пересечении улиц Попова и Балтийской — трамвай двигался в сторону Павловского тракта. Об этом сообщили в телеграм-канале МЦУ Барнаула.
Водитель действовал строго по инструкции. Он сразу остановил вагон, открыл двери и организовал эвакуацию пассажиров. После того как люди покинули салон, он самостоятельно ликвидировал очаг возгорания.
«Благодаря оперативным действиям никто из пассажиров не пострадал — все успели выйти до прибытия пожарных расчетов. Прибывшие на место сотрудники МЧС осмотрели трамвай и подтвердили, что пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
После инцидента вагон отбуксировали в трамвайное депо № 3. Там проведут техническую экспертизу, чтобы установить причины произошедшего и оценить состояние подвижного состава.
Ранее сообщалось, что в Барнауле трамвай сбил мужчину. Как рассказали очевидцы, горожанин поскользнулся и упал.
15:02:24 18-03-2026
Этот трамвай ещё маленького Брежнева возил. И только сейчас сгорел на работе. Потрясающая выдержка.
22:12:40 18-03-2026
Гость (15:02:24 18-03-2026) Этот трамвай ещё маленького Брежнева возил. И только сейчас ... И Достоевский на нем в Магнит ездил.
15:05:44 18-03-2026
Хвала водителю за грамотные действия. И хорошо, что двери открылись - иначе пришлось бы выдёргивать шнур в боковом стекле (все ведь знают, как его найти) и выдавить стекло... ну или разбить его, если найдётся чем разбить.