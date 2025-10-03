"Живу с родителями". Барнаульские студенты рассказали, доступна ли им аренда жилья
Цены на общежитие стартуют от 2500 рублей в месяц
03 октября 2025, 13:15, ИА Амител
В Барнауле заметно подорожала аренда небольших квартир. В сентябре средняя стоимость студии или однокомнатного жилья составила 28 100 рублей – рост связан с началом учебного года и наплывом студентов.
Среди опрошенных amic.ru студентов оказались те, кто снимает жилье по 15 тысяч рублей в месяц, не считая коммунальных платежей и интернета. Для части молодежи аренда остается посильной, но многие признаются, что без подработки прожить на одну стипендию невозможно.
Общежития остаются самым бюджетным вариантом – цены стартуют от 2500 рублей в месяц. Те, кто получил место в кампусе, экономят не только на жилье, но и на транспорте – помогает проездной. Впрочем, некоторые студенты живут с родителями и не ощущают финансовой нагрузки, а у части молодых людей уже есть квартиры, купленные родителями.
ну не знаю. у меня на курсе половине купили однерки на обучение, или девчата снимают втроем трешку и прекрасно живут! с родителями жить в студенчестве?! это шлак и отстой и вообще несерьезно. чего позориться?! в этом а возрасте пора свою жизнь жить! в СССР женились, рожали себе спокойно на втором курсе уже! и учились дальше
Гость (15:06:45 03-10-2025) ну не знаю. у меня на курсе половине купили однерки на обуче... Ну-ну. Самое то учиться в ВУЗе с младенцем на руках. Не было такого в СССР. Были единицы, которые подзалетели до учебы.
Им купили... Теперь они не позорятся, свою жизнь живут, без шлака и отстоя, отдельно от позорных родителей, купившим им
Гость (15:41:04 03-10-2025) Им купили... Теперь они не позорятся, свою жизнь живут, без ... Так и написано ПОЛОВИНЕ купили, не сами купили а им, что не ясно?
Я за то, чтобы студенты жили либо с родителями (городские), либо в общаге. Потому что студент на съемной квартире - это просто ужас!!! Пьянки, ор дичайший практически каждую ночь. У меня есть квартира для сдачи на Глушкова. Как-то лет 7 назад я сдала ее студентам из рядом находящегося колледжа. А подкупило то, что девчёнки и будующие юристки. Что они там устроили!!! Модерация не позволит написать то, что там было. Соседи просто в шоке! Такого за 20 лет не было. И угораздило меня приперется к заведующей отделением юриспруденции педколледжа. Стало мне не удивительно, почему все так произошло. Было это накануне нового года. Видимо дама его уже встретила и тоном не терпящим возражения мне было сказано, что меня привлекут за незаконное предпринимательство. Вот такие были угрозы. А у самой банка с окурками на окне, полный тазик грязной посуды и стойкий запах табака и алкоголя. Ужас!!! И это в педагогическом училище????