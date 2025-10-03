"Живу с родителями". Барнаульские студенты рассказали, доступна ли им аренда жилья

Цены на общежитие стартуют от 2500 рублей в месяц

03 октября 2025, 13:15, ИА Амител

В Барнауле заметно подорожала аренда небольших квартир. В сентябре средняя стоимость студии или однокомнатного жилья составила 28 100 рублей – рост связан с началом учебного года и наплывом студентов.

Среди опрошенных amic.ru студентов оказались те, кто снимает жилье по 15 тысяч рублей в месяц, не считая коммунальных платежей и интернета. Для части молодежи аренда остается посильной, но многие признаются, что без подработки прожить на одну стипендию невозможно.

Общежития остаются самым бюджетным вариантом – цены стартуют от 2500 рублей в месяц. Те, кто получил место в кампусе, экономят не только на жилье, но и на транспорте – помогает проездной. Впрочем, некоторые студенты живут с родителями и не ощущают финансовой нагрузки, а у части молодых людей уже есть квартиры, купленные родителями.