В Барнауле перевозчика признали недобросовестным за "безавтобусный" маршрут № 75
В некоторые дни автобусы вообще не выходили на маршрут
17 марта 2026, 12:11, ИА Амител
В Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.
«Общество по итогам аукциона в октябре 2025 года получило контракт стоимостью 1,3 млн рублей на обслуживание автобусного маршрута № 75 города Барнаула. Однако перевозчик не исполнил принятые на себя обязательства по контракту», — рассказали в ведомстве.
Как отметили в ФАС, компания должна была обеспечить на линии в будние дни работу 12 автобусов, в выходные — 10.
«Фактически, согласно проверке заказчика, перевозки выполнялись в меньшем объеме, а в феврале в некоторые дни автобусы не выходили на маршрут», — уточнили в ведомстве.
В результате недобросовестных действий подрядчика и срыва контракта заказчик принял решение об одностороннем отказе от его исполнения и направил сведения в антимонопольный орган. В итоге ООО "Фрайбус Плюс", директора и учредителя включили в реестр недобросовестных поставщиков. Нахождение в РНП исключает участие в госзакупках сроком на два года.
Ранее в Барнауле перевозчика признали недобросовестным за "безавтобусный" маршрут № 18. К примеру, в будние дни вместо 12 автобусов работали всего три.
12:22:38 17-03-2026
И...? Администрация города закроет маршрут, аналогично уничтоженным 17.19.29.37.24 ведь главное что чиновники добираются до мест работы на персональных авто?
12:30:10 17-03-2026
в октябре 2025 года получило контракт стоимостью 1,3 млн рублей на обслуживание автобусного маршрута № 75...А деньги ГДЕ?
12:51:22 17-03-2026
гость (12:30:10 17-03-2026) в октябре 2025 года получило контракт стоимостью 1,3 млн ру... Какие деньги?
22:30:20 17-03-2026
гость (12:30:10 17-03-2026) в октябре 2025 года получило контракт стоимостью 1,3 млн ру... Смешно 12 автобусов, скажем ПАЗиков. Если только на бензин 100л х 12=1200 литров в день. 1200х60=72000
72000 х30 =2 160 000 Это только на бензин, в месяц. А есть еще масло, аккумуляторы. Шины раз в три месяца - комплект 6 штук ( одна примерно 18 000, 6ш=108 000 х12 автобусов 1 300 000 раз в три месяца). Зарплата, налоги, ЖКУ и другие расходы. Что там было про 1,3 млн?
03:34:37 18-03-2026
Гость (22:30:20 17-03-2026) Смешно 12 автобусов, скажем ПАЗиков. Если только на бензин 1... Да тыж мамкин математик. А людей они бесплатно перевозят?
07:17:00 18-03-2026
Гость (03:34:37 18-03-2026) Да тыж мамкин математик. А людей они бесплатно перевозят?... Да ты ж мамкина умница! Им 1,3 млн платят потому что маршрут убыточный. Однако 1,3 млн не могут пополнить все убытки , потому перевозчик и бросил маршрут. И скоро так будет со многими. Вспомни : 17.19.29.37.24 и другие, а все, дураков работать в убыток нет. Эти маршруты канули в лету. Толи еще будет!
12:30:23 17-03-2026
Хороший прецедент. А то некоторые перевозчики подохренели
12:54:13 17-03-2026
смотрие: перевозчик заключил контракт и наплевал на работу и не выходил на маршрут
а администрация тоже наплевала и не контролировала исполнение контракта
так перевозчик менее виноват чем проверяльщик
если на суде он заявит что давал откат а потом хотел разорвать контракт а ему администрация не давала и морально подавляла да еще справку предоставит и докажет что работать не мог то его вообще признают невиновным. Спрос с администрации тогда
12:58:01 17-03-2026
Нужно за любое нарушение контракта закрывать маршруты полностью и хозяев автобусов в зиндан. Пассажиров пусть возят служебные "волги" администрации, ибо так контракты заключать это дно.
13:23:14 17-03-2026
пффф, сейчас на маму/жену/брата/свата откроет ооошку и по новой. формально связи никакой
15:47:49 17-03-2026
В выходные - 1-2 авто, в остальные -всего 4. А должно - 10-12!!! Где же тогда денюшка ?
16:48:24 17-03-2026
Как это так? Как чудненько.Каким образом было выдано разрешение?Кампания перевозчик,должна была предоставить тех.тикет,включая и количество авто,с их параметрами,где родился с какого года вэ и пр..т.х
22:24:00 17-03-2026
Вот и еще одного маршрута не стало. И уже никто и никогда не найдет желающего работать за просто так на этом маршруте.. Ничего, такими темпами скоро останется только 11-й маршрут. В смысле барнаульцы на своих двоих ходулях ходить будут.
09:55:23 18-03-2026
Одни не могут, другие не умеют. Зато и те и другие умеют осваивать бюджет. Реалити-шоу.