В Барнауле перевозчика признали недобросовестным за "безавтобусный" маршрут № 75

В некоторые дни автобусы вообще не выходили на маршрут

17 марта 2026, 12:11, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

В Барнауле включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компанию за срыв госконтракта на пассажирские перевозки, сообщает алтайская ФАС.

«Общество по итогам аукциона в октябре 2025 года получило контракт стоимостью 1,3 млн рублей на обслуживание автобусного маршрута № 75 города Барнаула. Однако перевозчик не исполнил принятые на себя обязательства по контракту», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в ФАС, компания должна была обеспечить на линии в будние дни работу 12 автобусов, в выходные — 10.

«Фактически, согласно проверке заказчика, перевозки выполнялись в меньшем объеме, а в феврале в некоторые дни автобусы не выходили на маршрут», — уточнили в ведомстве.

В результате недобросовестных действий подрядчика и срыва контракта заказчик принял решение об одностороннем отказе от его исполнения и направил сведения в антимонопольный орган. В итоге ООО "Фрайбус Плюс", директора и учредителя включили в реестр недобросовестных поставщиков. Нахождение в РНП исключает участие в госзакупках сроком на два года.

Ранее в Барнауле перевозчика признали недобросовестным за "безавтобусный" маршрут № 18. К примеру, в будние дни вместо 12 автобусов работали всего три.