В Алтайский край не пропустили партию декоративной зелени из Италии и США

17 марта 2026, 12:13, ИА Амител

Цветы и растения в магазине / Фото: amic.ru

Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай совместно с представителями Пограничного УФСБ России и Алтайской таможни не допустило ввоз крупной партии импортной декоративной зелени. О выявлении нарушений сообщили в пресс‑службе ведомства.

Инцидент произошел 15 марта 2026 года. Специалисты проверили партию декоративной зелени, предназначенной для составления букетов: она насчитывала 20 тысяч срезов.

Продукция была импортирована из шести стран — США, Израиля, Коста‑Рики, Эфиопии, Италии и Кении — и следовала через территорию Республики Казахстан.

В ходе контроля выяснилось, что информация на маркировке упаковок не соответствует данным, указанным в фитосанитарном сертификате. В результате сертификат признали недействительным.

Поскольку продукция не отвечала установленным законодательным требованиям, ее ввоз на территорию РФ был запрещен. Всю партию декоративной зелени вернули отправителю.

Ранее Роскачество дало рекомендации по правильному выбору цветов. Так, покупать букет лучше за один-два дня до торжества или утром в праздничный день.