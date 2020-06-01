Почти 200 тысяч семей с детьми в Алтайском крае получили "путинские" выплаты в связи с коронавирусом. В Барнауле откроется еще один ковидный госпиталь, а география распространения COVID-19 снова расширилась. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
67 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 1915, среди них 189 детей.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили – 16 человек;
- в Рубцовском районе – 13;
- в Славгороде – 8;
- в Новоалтайске – 5;
- в Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах, Бийске и Камне-на-Оби – по 2;
- в Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском и Кытмановском районах – по 1.
География COVID-19 снова расширилась. На этот раз добавились Хабарский и Кытмановский районы.
В 1264 случаях наблюдается бессимптомное течение заболевания. При этом тяжелобольных в регионе – 39, на аппарате ИВЛ – 16. Выздоровело 789 человек, за прошедшие сутки – 14.
Количество умерших за сутки не изменилось. За весь период скончалось 22 человека с выявленным COVID-19.
Алтайская краевая больница скорой медицинской помощи должна вернуться к штатному режиму работы на этой неделе. Речь идет о медучреждении, в котором в середине мая произошла вспышка коронавируса.
Всего выявили 126 зараженных: 89 человек – медики, 37 – пациенты. Медучреждение перевели в формат ковидного госпиталя и закрыли на карантин. Это значит, что больница не принимала пациентов и никого не выпускала.
В ближайшие дни в медучреждении планируют локализовать очаг инфекции и провести заключительную дезинфекцию помещений.
Городскую больницу № 4 Барнаула сделают госпиталем для больных коронавирусом.
По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, медучреждение постепенно освобождают. Прием "нековидных больных" возьмет на себя горбольница № 12.
Ковидные госпитали есть в Славгороде, Рубцовске, Бийске, Алейске, Камне-на-Оби, Новоалтайске и Барнауле.
Принимать решение о снятии ограничений в Алтайском крае будут не только на основе ежесуточного прироста заболевших, но и по другим параметрам.
После того как все групповые очаги будут завершены (речь идет о вспышках заболевания в медучреждении и общежитии), а число вновь выявленных зараженных коронавирусом не будет превышать 40 человек в сутки, специалисты проведут динамическую оценку эпидситуации.
В оценке будут учитываться темпы прироста к предыдущему дню, уровень заболеваемости на отдельных территориях.
"Мы должны будем понимать, кто у нас выявляется: контактные лица из домашних очагов либо новые источники инфекции от прибывших из других регионов, либо люди с различными клиническими проявлениями", – отметила Ульяна Калинина, замглавы управления регионального Роспотребнадзора.
На 18 алтайских предприятиях выявили случаи заболевания коронавирусом.
"Без массового распространения, один-два заболевания. Также проводятся необходимые мероприятия", – добавила Ульяна Калинина.
Она также отметила, что один случай зарегистрирован на Алтайском шинном заводе и еще восемь – на "Кучуксульфате". Карантин на обоих предприятиях уже сняли.
Свыше 188 тысяч алтайских семей получили выплату на детей от 3 до 16 лет 1 июня.
"2,7 миллиарда рублей перечислили 1 июня на счета 112 кредитных учреждений для алтайских семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Заявления, которые можно подать до 1 октября 2020 года, продолжают поступать. И важно знать, что данная выплата входит в перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительным документам", – отметил управляющий краевым отделением ПФР Борис Трофимов.
Если вы еще не знаете, как получить разовую выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей, то прочитайте инструкцию amic.ru.
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