Сколько заболевших в Алтайском крае?

67 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число инфицированных достигло 1915, среди них 189 детей.

За минувшие сутки:

в Барнауле выявили – 16 человек;

в Рубцовском районе – 13;

в Славгороде – 8;

в Новоалтайске – 5;

в Павловском, Алтайском, Третьяковском, Тюменцевском, Хабарском, Курьинском районах, Бийске и Камне-на-Оби – по 2;

в Горняке, Поспелихинском, Родинском, Егорьевском, Ребрихинском, Табунском, Косихинском, Бурлинском и Кытмановском районах – по 1.

География COVID-19 снова расширилась. На этот раз добавились Хабарский и Кытмановский районы.

В 1264 случаях наблюдается бессимптомное течение заболевания. При этом тяжелобольных в регионе – 39, на аппарате ИВЛ – 16. Выздоровело 789 человек, за прошедшие сутки – 14.

Количество умерших за сутки не изменилось. За весь период скончалось 22 человека с выявленным COVID-19.