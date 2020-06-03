Число зараженных в Алтайском крае перевалило за 2 тысячи человек. Барнаул пока не планируют закрывать на карантин, несмотря на большое число инфицированных COVID-19. Прокуратура помогла получить деньги медикам ковидных госпиталей на Алтае. Первые алтайские санатории откроются уже наследующей неделе, а вот фитнес-центры будут закрытыми еще долго. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Число зараженных коронавирусом в регионе превысило 2 тысячи человек. За прошлые сутки выявлен еще 81 человек с COVID-19, причем 60 из них — в Барнауле. Таким образом, на 3 июня в регионе зарегистрировано 2066 человек с новой инфекцией, причем в 1356 случаях наблюдается бессимптомное течение. Еще у 50 человек зафиксирована внебольничная пневмония, у 460 — ОРВИ.
Выздоровело к сегодняшнему дню 840 человек. В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.
На 3 июня под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3257 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовано 107787 человек.
Предпосылок для закрытия краевого центра пока нет. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Напомним, на сегодняшний день коронавирус в региональной столице выявили у 1037 человек. Глава региона призвал барнаульцев соблюдать все меры предосторожности, выработанные санитарными врачами.
Пока необходимости в дополнительных госпиталях в Алтайском крае нет, но организации должны быть готовы принять пациентов при обнаружении крупных очагов, таких как, например, на Корбалихинском руднике.
Надзорное ведомство защитило медработников, у которых возникли проблемы с получением стимулирующих выплат. Речь идет о медсестрах и младшем медперсонале, которым неверно определили размер стимулирующих надбавок либо вовсе их не заплатили.
Это касается медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом.
Помимо медиков из Алтайского края, помощь получили сотрудники лечебных учреждений Хакасии, Омской области и Красноярского края.
Санатории города-курорта планируют начать работу уже в начале следующей недели. 8 июня запустят флагманский санаторий "Белокуриха" и курортную поликлинику, которая будет обслуживать только гостей здравниц сети. Затем 15 июня откроется санаторий "Катунь", 22 июня – "Сибирь".
Учреждения подготовили с учетом всех требований Роспотребнадзора, а под обсерватор на курорте будет выделено отдельное здание. Номера заполнят не более чем на 60%, очереди и коллективные процедуры исключат, а часы работы ресторанов увеличат.
Любителям фитнес-центров придется подождать
Спортзалы и фитнес-центры в Алтайском крае откроют в лучшем случае в конце июня. Такой прогноз дал губернатор Виктор Томенко. По словам главы региона, край еще даже не сделал шагов к первому этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу, то есть на Алтае еще не разрешены занятия на открытом воздухе. Поэтому говорить о скором открытии залов не приходится, уточнил Томенко. Это будет последний этап по снятию ограничений.
"Вероятности нет, надежда есть", – лаконично охарактеризовал ситуацию Томенко.
Фитнес-центры в Алтайском крае не работают по указу губернатора с конца марта. Это одна из мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.
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Об ограничениях и возможностях
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
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- расписание ЕГЭ-2020;
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О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020
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