Сколько заболевших в Алтайском крае?

Число зараженных коронавирусом в регионе превысило 2 тысячи человек. За прошлые сутки выявлен еще 81 человек с COVID-19, причем 60 из них — в Барнауле. Таким образом, на 3 июня в регионе зарегистрировано 2066 человек с новой инфекцией, причем в 1356 случаях наблюдается бессимптомное течение. Еще у 50 человек зафиксирована внебольничная пневмония, у 460 — ОРВИ.

Выздоровело к сегодняшнему дню 840 человек. В тяжелом состоянии находятся 55 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

На 3 июня под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 3257 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовано 107787 человек.