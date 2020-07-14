Алтайский край продолжает держаться в пятерке лидеров по приросту зараженных. Между тем жители региона недовольны ужесточением масочного режима, а туристы заполонили Горный. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Держим планку: 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 6294 заболевших, в том числе 621 ребенок.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 95 инфицированных;
- в Тальменском районе – 27;
- в Рубцовске – 25;
- в Бийске – 21;
- в Михайловском районе – 10;
- в Славгороде и Новоалтайске – по 9;
- в Кулундинском районе – 6;
- в Заринске – 4;
- в Яровом, Локтевском районе – по 5;
- в Крутихинском, Павловском, Ребрихинском районах – по 3;
- в Белокурихе, Зональном, Курьинском, Первомайском районах – по 2;
- в Алейске, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском, Усть-Пристанском районах – по 1.
За последние 24 часа выздоровел 151 человек (а за все время пандемии 4011). 2153 пациента еще находятся на лечении. В тяжелой форме болезнь протекает у 92 зараженных, из них 27 подключены к аппарату ИВЛ. По данным оперштаба, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет 77% (данные на 14 июля).
Еще четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Алтайском крае.
По данным оперштаба, один человек умер от COVID-19, трое – от иных причин.С начала эпидемии в регионе скончались 130 человек с диагностированным COVID-19. Коронавирус стал причиной смерти у 54 человек, у 73 – иные причины смерти, три случая все еще находятся на экспертизе.
Часть барнаульцев считает перебором запрет на обслуживание в магазинах без масок и жалуются, что продавцы отказываются их рассчитывать.
Один подобный случай произошел в строительном магазине. Посетитель посчитал отказ необоснованным, поскольку владелец магазина не представил ему документ, который обязывает надевать маску в общественном месте.
А вот в продуктовом магазине "безмасочный" покупатель даже швырнул пакет молока на пол, когда на кассе ему отказали пробить товар.
Во многих торговых точках сейчас есть возможность купить маску на кассе. Но порой возникают и абсурдные ситуации, когда приобрести средство защиты не выходит только потому, что в момент покупки на посетителе нет маски. Вот такие дела.
Могут ли выгнать из магазина и автобуса без маски? Читайте здесь.
У двух сотрудников каменского предприятия "Сальников", которое выпускает полуфабрикаты, обнаружили коронавирус.
Предположительно, COVID-19 выявлен у двух весовщиц компании. Женщин госпитализировали в конце прошлой недели с признаками ОРВИ. Сейчас они находятся в центральной районной больнице Камня-на-Оби.
О вспышке на предприятии речи не идет.
В Горном Алтае резко увеличилось число отдыхающих из других регионов страны.
Представители турбизнеса утверждают, что турпоток по сравнению с прошлым годом увеличился на 10-15%. Некоторые популярные туркомплексы забиты до отказа и не в состоянии принять новых гостей.
Эксперты считают, что для покрытия убытков, понесенных во время пандемии, владельцам турбаз нужно будет поработать в таком режиме до октября 2020.
Теперь в Барнауле дезинфицируют не только остановки и подземные переходы, но и детские площадки.
Игровые комплексы обрабатывают с помощью хлорсодержащих средств, безопасных для человека и разрешенных Роспотребнадзором.
Так, ежедневно проводят санобработку крупного игрового комплекса в сквере у ТЦ "Гулливер". А 13 июля активисты продезинфицировали детскую площадку возле проезда Памятного, 16.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии;
- когда начнется летний сезон в лагерях.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
- отдых на Алтае: куда уже можно поехать и что с ценами.
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