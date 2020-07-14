Вторник, 14 Июль, 21:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,13
€ 80,62
24°

739947 +6248
Обь
252см +13


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеГолосование по поправкам в Конституцию
Вопрос дня



Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 107

, ИА "Амител"
Главное за 14 июля
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Алтайский край продолжает держаться в пятерке лидеров по приросту зараженных. Между тем жители региона недовольны ужесточением масочного режима, а туристы заполонили Горный. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 14 июля?

Держим планку: 238 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 6294 заболевших, в том числе 621 ребенок.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зарегистрировали 95 инфицированных;
  • в Тальменском районе – 27;
  • в Рубцовске – 25;
  • в Бийске – 21;
  • в Михайловском районе – 10;
  • в Славгороде и Новоалтайске – по 9;
  • в Кулундинском районе – 6;
  • в Заринске – 4;
  • в Яровом, Локтевском районе – по 5;
  • в Крутихинском, Павловском, Ребрихинском районах – по 3;
  • в Белокурихе, Зональном, Курьинском, Первомайском районах – по 2;
  • в Алейске, Волчихинском, Змеиногорском, Топчихинском, Усть-Пристанском районах – по 1.

За последние 24 часа выздоровел 151 человек (а за все время пандемии 4011). 2153 пациента еще находятся на лечении. В тяжелой форме болезнь протекает у 92 зараженных, из них 27 подключены к аппарату ИВЛ. По данным оперштаба, загрузка коечного фонда ковидных госпиталей составляет 77% (данные на 14 июля).

2
Четыре летальных случая

Еще четверо пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Алтайском крае.

По данным оперштаба, один человек умер от COVID-19, трое – от иных причин.

С начала эпидемии в регионе скончались 130 человек с диагностированным COVID-19. Коронавирус стал причиной смерти у 54 человек, у 73 – иные причины смерти, три случая все еще находятся на экспертизе.
3
Барнаульцы недовольны масочным режимом

Часть барнаульцев считает перебором запрет на обслуживание в магазинах без масок и жалуются, что продавцы отказываются их рассчитывать.

Один подобный случай произошел в строительном магазине. Посетитель посчитал отказ необоснованным, поскольку владелец магазина не представил ему документ, который обязывает надевать маску в общественном месте.

А вот в продуктовом магазине "безмасочный" покупатель даже швырнул пакет молока на пол, когда на кассе ему отказали пробить товар.

Во многих торговых точках сейчас есть возможность купить маску на кассе. Но порой возникают и абсурдные ситуации, когда приобрести средство защиты не выходит только потому, что в момент покупки на посетителе нет маски. Вот такие дела.

Могут ли выгнать из магазина и автобуса без маски? Читайте здесь.

4
Зараженные на предприятии

У двух сотрудников каменского предприятия "Сальников", которое выпускает полуфабрикаты, обнаружили коронавирус.

Предположительно, COVID-19 выявлен у двух весовщиц компании. Женщин госпитализировали в конце прошлой недели с признаками ОРВИ. Сейчас они находятся в центральной районной больнице Камня-на-Оби.

О вспышке на предприятии речи не идет.

5
Туристы заполонили Горный

В Горном Алтае резко увеличилось число отдыхающих из других регионов страны.

Представители турбизнеса утверждают, что турпоток по сравнению с прошлым годом увеличился на 10-15%. Некоторые популярные туркомплексы забиты до отказа и не в состоянии принять новых гостей.

Эксперты считают, что для покрытия убытков, понесенных во время пандемии, владельцам турбаз нужно будет поработать в таком режиме до октября 2020.

6
Осторожно. Дезинфекция

Теперь в Барнауле дезинфицируют не только остановки и подземные переходы, но и детские площадки.

Игровые комплексы обрабатывают с помощью хлорсодержащих средств, безопасных для человека и разрешенных Роспотребнадзором.

Так, ежедневно проводят санобработку крупного игрового комплекса в сквере у ТЦ "Гулливер". А 13 июля активисты продезинфицировали детскую площадку возле проезда Памятного, 16.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

Что еще почитать и посмотреть 14 июля: 

Почему в пригороде Барнаула могут запретить строительство домов? Читаем здесь.

В Барнауле благоустроят парк "Изумрудный" и зеленую зону. Как и за сколько?

Как коронавирус изменил работу судебных приставов на Алтае?

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
21:21
Чиновников лишили премии за ошибки в документах 0
20:46
8 тысяч детей родилось в Алтайском крае за первые пять месяцев 2020 года 0
20:14
В АТОР назвали список стран, готовых принять российских туристов уже сегодня 1
19:38
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 107 0
19:19
Первые результаты ЕГЭ показали, что дистант не снизил качество подготовки выпускников 1
18:50
Пульты для телевизоров приравняли к электронным сигаретам 7
18:20
Проезд в Бийске стал одним из самых дорогих в Сибири. Да-да, вы не ослышались 3
17:58
В Алтайском крае полиция разыскивает мужчину за фейк о коронавирусе 13
17:47
Виктор Томенко объяснил, зачем ввел режим ЧС в Алтайском крае 8
17:33
Барнаульца накажут за распространение интимных фото возлюбленной 5
17:21
Россия заработала на продаже золота больше, чем на экспорте природного газа 5
17:09
Минкульт отменил приказ о запрете на работу кинотеатров 2
16:57
Жители Барнаула заявили о "пропаже" детской площадки 5
16:45
Россияне рассказали, при каких условиях они перейдут на работу к конкурентам 1
16:33
Российский патруль подорвали в Сирии 32
16:21
В Барнауле мужчина одним ударом сломал полицейскому кости 14
16:09
В Алтайском крае в ДТП погибла женщина и пострадал годовалый ребенок 2
15:57
В Монголии подтвердили смерть 15-летнего мальчика от бубонной чумы 4
15:45
Собчак вставила видео своего задержания в рекламу и попала под критику 2
15:33
Алтайский край остается в топ-5 регионов по приросту заражений COVID-19 0
15:21
Кадыров заставил Зелимханова извиниться за избиение российского блогера 10
15:09
Умер ведущий шоу "Разрушители мифов" Грант Имахара 1
14:57
Депутат Госдумы от Алтайского края вошел в топ-30 самых полезных 18
14:45
"Низзя, коронавирус!". Доктор Мясников раскритиковал требования Роспотребнадзора 10
14:33
В Барнауле продают "черную" квартиру с психоделическими обоями 4
14:21
Пьяный водитель из Барнаула перевернулся на автомобиле в Горном Алтае 1
14:09
Сотрудника алтайской колонии судят за превышение полномочий 2
13:57
В Барнауле проводят дезинфекцию детских игровых площадок 11
13:45
Житель Республики Алтай ударил жену ножом в грудь во время ссоры 0
13:32
"Все забито". В Горном Алтае фиксируют резкий наплыв туристов 4
13:20
Двое работников алтайского "пельменного" предприятия заболели коронавирусом 13
13:05
"Швырнул пакет молока на пол". Барнаульцы недовольны ужесточением масочного режима 95
12:51
Алтайский футболист перешел в омский "Иртыш" 0
12:39
В России предложили провести деноминацию рубля. Что это такое и стоит ли бояться? 20
12:27
Лжесотрудники банка украли у жителя Алтайского края более 200 тысяч рублей 0
12:15
Важны не только деньги. Россияне назвали признаки идеальной работы 1
12:03
Алтайские спасатели предупредили о высоком риске пожаров 0
11:51
21-летняя жительница Барнаула погибла в ДТП в Горном Алтае 8
11:39
В России разрабатывают двигатель для полетов за Солнечную систему 19
11:27
Жительница Барнаула при попытке продать гараж лишилась 84 тысяч рублей 2
11:15
В Барнауле благоустроят парк "Изумрудный" и зеленую зону 22
11:03
Еще четыре пациента с COVID-19 скончались в Алтайском крае 0
10:49
За сутки в Алтайском крае выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом 62
10:41
17-летнего рецидивиста обвиняют в серии краж в Алтайском крае 1
10:29
Четверть торговых центров в России может закрыться 21
10:12
Путин подписал указ о повышении зарплаты госслужащим 21
10:00
28 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
09:48
В России отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих с 15 июля 1
09:36
Пропавшего мужчину месяц ищут в Алтайском крае 1
09:24
Тело актрисы Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии 0
09:12
Потерявшихся в лесу пенсионерку с ребенком спасли в Белокурихе-2 0
08:54
Почти 45 млн рублей выделили на приобретение спецтехники в Алтайском крае 4
08:39
Смертельное ДТП с участием такси произошло в Алтайском крае 0
08:25
В России будут выдавать новые водительские права. Что изменится? 3
08:13
Бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова показала пышную грудь 11
08:03
Могут ли выгнать из магазина или автобуса из-за отсутствия маски. Разъяснения юриста 116
07:49
Назван самый опасный тип ожирения для женского организма 0
07:34
"И жизнь остановится". Почему в пригороде Барнаула могут запретить строительство домов 32
07:12
Воздух без опасности. Как защитить себя от вирусов дома и в офисе 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.