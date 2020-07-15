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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 108

, ИА "Амител"
Главное за 15 июля
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Алтайском крае зафиксировали очередной суточный рекорд по новым зараженным. Лагеря решили этим летом не открывать, а вот пляжи, наоборот, запустили. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае 15 июля?

Снова рекорд. 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 6540 заболевших, из них 621 ребенок.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зафиксировали 66 инфицированных;
  • в Бийске – 58;
  • в Михайловском районе – 29;
  • в Новоалтайске – 23;
  • в Тальменском районе – 12;
  • в Первомайском районе – 11;
  • в Заринске, Славгороде, Благовещенском и Ребрихинском районе – по 5;
  • в Белокурихе, Смоленском районе – по 4;
  • в Камне-на-Оби – 3;
  • в Рубцовске – 2, в Залесовском, Табунском районах – по 2;
  • в Алтайском, Баевском, Бурлинском, Павловском, Романовском, Солонешенском, Троицком, Топчихинском, Усть-Калманском, Шипуновском районах – по 1.

За время пандемии из больниц выписали 4135 человек (+124 за прошедшие сутки). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей в регионе теперь 72%. Этот показатель за последние сутки немного снизился, отметили в оперштабе.

2
Шесть летальных случаев

За последние сутки в Алтайском крае скончались шесть больных с подтвержденным коронавирусом. Трое из них – от COVID-19, трое – от иных причин.

По данным оперштаба, с начала пандемии в крае умерли уже 136 человек, у которых был обнаружен COVID-19.

Из этого числа только 57 пациентов скончались от коронавирусной инфекции. Остальные – по другим причинам.

3
Губернатор пообещал безопасный отдых туристам
Глава Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что регион готов к большому наплыву туристов со всей страны. По его словам, несмотря на антирекорды по количеству заболевших коронавирусом, отдыхать в крае сейчас безопасно. 

С 18 июля из Москвы и Санкт-Петербурга запустят чартеры в Горно-Алтайск по невысоким ценам. По мнению губернатора, эти рейсы привлекут внимание к Республике Алтай и Алтайскому краю.

Главная задача, по словам Томенко, – обеспечить безопасный отдых для туристов. "Мы постарались подойти аккуратно к ограничениям. В последнее время наметился прирост выявленных инфицированных. Наши туристские районы пока это не коснулось. Они расположены далеко от крупных городов. Мы готовы к приему гостей. Предусмотрели все меры безопасности из-за коронавируса. Приглашаем всех к нам на Алтай", – добавил глава региона.

4
Сезоны в лагерях отменили

Загородные оздоровительные лагеря региона в 2020 году не примут детей. Об этом заявили во время заседания краевой межведомственной комиссии.

Начало сезона сдвигали несколько раз. Однако из-за ухудшения эпидситуации власти решили не запускать оздоровительную кампанию, посчитав, что дома детям будет безопаснее.

Чтобы вернуть деньги за путевки, родителям нужно заполнить электронное заявление. Как это сделать, сколько придется ждать и чем занять детей на каникулах, если лагеря закрыты – читайте здесь.

5
А вот пляжи открываются

Специалисты ГИМС МЧС России проверили и допустили к эксплуатаци38 пляжей Алтайского края. Шесть из них находятся в Барнауле. 

"Официальный пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен", – добавили в МЧС.

Напомним, открыть пляжи в регионе решили для того, чтобы жители не подвергали себя риску, купаясь в запрещенных и необорудованных местах. Однако открыться могут только те зоны отдыха, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора. 

Со списком открытых пляжей можно ознакомиться здесь.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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