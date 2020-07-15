В Алтайском крае зафиксировали очередной суточный рекорд по новым зараженным. Лагеря решили этим летом не открывать, а вот пляжи, наоборот, запустили. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Снова рекорд. 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Теперь в регионе 6540 заболевших, из них 621 ребенок.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 66 инфицированных;
- в Бийске – 58;
- в Михайловском районе – 29;
- в Новоалтайске – 23;
- в Тальменском районе – 12;
- в Первомайском районе – 11;
- в Заринске, Славгороде, Благовещенском и Ребрихинском районе – по 5;
- в Белокурихе, Смоленском районе – по 4;
- в Камне-на-Оби – 3;
- в Рубцовске – 2, в Залесовском, Табунском районах – по 2;
- в Алтайском, Баевском, Бурлинском, Павловском, Романовском, Солонешенском, Троицком, Топчихинском, Усть-Калманском, Шипуновском районах – по 1.
За время пандемии из больниц выписали 4135 человек (+124 за прошедшие сутки). Загрузка коечного фонда ковидных госпиталей в регионе теперь 72%. Этот показатель за последние сутки немного снизился, отметили в оперштабе.
За последние сутки в Алтайском крае скончались шесть больных с подтвержденным коронавирусом. Трое из них – от COVID-19, трое – от иных причин.
По данным оперштаба, с начала пандемии в крае умерли уже 136 человек, у которых был обнаружен COVID-19.
Из этого числа только 57 пациентов скончались от коронавирусной инфекции. Остальные – по другим причинам.
С 18 июля из Москвы и Санкт-Петербурга запустят чартеры в Горно-Алтайск по невысоким ценам. По мнению губернатора, эти рейсы привлекут внимание к Республике Алтай и Алтайскому краю.
Главная задача, по словам Томенко, – обеспечить безопасный отдых для туристов. "Мы постарались подойти аккуратно к ограничениям. В последнее время наметился прирост выявленных инфицированных. Наши туристские районы пока это не коснулось. Они расположены далеко от крупных городов. Мы готовы к приему гостей. Предусмотрели все меры безопасности из-за коронавируса. Приглашаем всех к нам на Алтай", – добавил глава региона.
Загородные оздоровительные лагеря региона в 2020 году не примут детей. Об этом заявили во время заседания краевой межведомственной комиссии.
Начало сезона сдвигали несколько раз. Однако из-за ухудшения эпидситуации власти решили не запускать оздоровительную кампанию, посчитав, что дома детям будет безопаснее.
Чтобы вернуть деньги за путевки, родителям нужно заполнить электронное заявление. Как это сделать, сколько придется ждать и чем занять детей на каникулах, если лагеря закрыты – читайте здесь.
Специалисты ГИМС МЧС России проверили и допустили к эксплуатаци38 пляжей Алтайского края. Шесть из них находятся в Барнауле.
"Официальный пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен", – добавили в МЧС.
Напомним, открыть пляжи в регионе решили для того, чтобы жители не подвергали себя риску, купаясь в запрещенных и необорудованных местах. Однако открыться могут только те зоны отдыха, которые получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора.
Со списком открытых пляжей можно ознакомиться здесь.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно;
- масочный режим в Алтайском крае ужесточили: как и зачем;
- могут ли выгнать из магазина и автобуса, если нет маски.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- как получить повторные выплаты на ребенка;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом 2020;
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
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