Сколько заболевших в Алтайском крае?

Еще 220 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 68 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 245 инфицированных, среди них 1922 ребенка.

Коронавирусом переболел 25 561 житель Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали 70 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2302 пациента с коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 504 заболевших, 130 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

За время пандемии в крае скончались 1301 человек с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 686 случаях.