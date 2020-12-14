В Алтайском крае возобновили оказание плановой помощи. В регионе из-за пандемии снизился турпоток, а Трасса здоровья будет работать с антиковидными ограничениями. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 220 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 68 из них – барнаульцы. Теперь в регионе 29 245 инфицированных, среди них 1922 ребенка.
Коронавирусом переболел 25 561 житель Алтайского края. За минувшие сутки из больниц выписали 70 выздоровевших. В ковидных госпиталях лежат 2302 пациента с коронавирусом. В тяжелом состоянии находятся 504 заболевших, 130 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
За время пандемии в крае скончались 1301 человек с COVID-19 (+13 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 686 случаях.
С 14 декабря в Алтайском крае возобновили оказание плановой медицинской помощи. Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов подписал соответствующий документ.
Это значит, что государственные поликлиники начали проводить плановые приемы пациентов, диспансеризации и профосмотры. Поэтому если хотели пройти профилактическое обследование или проконсультироваться со специалистом по поводу своего состояния, то можете уже сейчас звонить в регистратуру и записываться.
По данным Минздрава, к прежнему режиму работы вернулись все медицинские организации региона – как районные, так и городские.
Зимний сезон на Трассе здоровья откроется 20 декабря. Однако в связи с риском распространения коронавируса традиционного праздника не будет, хотя горячим чаем гостей все-таки напоят.
Лыжню даже спроектируют иначе, чтобы посетители как можно меньше пересекались между собой.
"Для этого привычная лыжня немного трансформируется: появятся ответвления, будут проложены дополнительные тропинки для классического хода. Такая мера позволит отдыхающим практически не пересекаться и соблюдать дистанцию", – говорят организаторы.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление по туризму и курортной деятельности, по итогам 2020 года регион посетят 1,3 млн гостей против 2,2 млн в 2019 году.
При этом объем платных услуг в сфере туризма с января по октябрь 2020 года снизился на 1,2 млрд рублей по сравнению с таким же периодом прошлого года и составил 3,2 млрд рублей. Турфирмы потеряли 32%, санатории – 27%, гостиницы и аналогичные точки размещения – 22,5%.
Во время рейда на предмет соблюдения антиковидных ограничений в Барнауле выявили нарушение в одной из кальянных. Она продолжила проводить зрелищно-развлекательные и досуговые мероприятия и работу после 23:00.
На заведение составили административный протокол. Материалы направят в суд. Бару грозит штраф до 300 тысяч рублей.
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Об ограничениях и возможностях:
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- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
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- что делать, если контактировал с зараженным;
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О деньгах:
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- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
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- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
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