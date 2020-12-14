Большая елка за большие деньги, снос "Локомотива" и пробки. Главное на прошлой неделе

За прошлую неделю произошло много всего, и подобрать пять лучших новостей оказалось непросто. Но мы не боимся трудностей и поэтому вот вам понедельничный выпуск "Топ-5".

Сегодня поговорим о том, как погода меняет барнаульские дороги, о вакцинации, которая рискует провалиться еще до начала, и о елке, на которую мэрии пришлось раскошелиться. А также обсудим повышение цен на проезд и реставрацию "Локомотива".

В комментариях пишите о том, какую новость вы с друзьями/коллегами/семьей обсуждали больше всего и не забудьте посмотреть предыдущие выпуски (они там, внизу).

Увидимся через неделю!