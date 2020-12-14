Трассу здоровья в Барнауле откроют, но с ковидными ограничениями

Зимний сезон на Трассе здоровья откроется 20 декабря, но в связи с риском распространения коронавируса традиционного праздника не будет, рассказали amic.ru в торговой сети "Мария-Ра", выступившей организатором мероприятия.

Однако горячим чаем гостей все-таки напоят, заверил представитель ретейлера. По его словам, лыжню даже спроектируют иначе, чтобы посетители как можно меньше пересекались между собой.

"Для этого привычная лыжня немного трансформируется: появятся ответвления, будут проложены дополнительные тропинки для классического хода, – уточнили организаторы. – Такая мера позволит отдыхающим практически не пересекаться и соблюдать дистанцию".

Ранее amic.ru писал, что в парке имени Ленина готовят альтернативу Трассе здоровья в рамках проекта "Народная лыжня", поддержанного региональным Министерством спорта.

Он заключается в том, чтобы создать в черте города несколько лыжных трасс, которыми могут воспользоваться те, кому неудобно добираться до базы "Динамо", где расположилась главная зимняя трасса для лыжников.