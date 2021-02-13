Ночной футбол и мастер-класс по конькам. Как интересно провести выходные в Барнауле

Куда пойти вдвоем?

Спектакль "Время женщин"

13 февраля в 17:30

Театр Драмы им. Шукшина

Актеры расскажут реалистичную и моментами грустную историю, а именно, мужчины, не успевшего впустить в свою жизнь любовь. Спектакль расскажет о женщине, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. Напоследок зрителю представят новеллу о девочке, которую полюбили и воспитали чужие ей по крови люди.

Спектакль "Валентин и Валентина"

14 февраля 17:00

Молодежный театр Алтая им. Золотухина

Пьеса "Валентин и Валентина" расскажет барнаульскому зрителю о первой любви. Михаил Рощин написал ее еще в начале 70-х годов прошлого века. С тех пор изменилось многое, но не человеческие чувства. Зритель знакомится с героями спектакля в тот момент, когда они встретили друг друга, это замечательный период их жизни. Однако отношениям молодых людей придется выдержать серьезную проверку заботой родных и близких. Данный спектакль – вторая режиссерская работа молодого артиста Молодежного театра Алтая Алексея Бурдыко. Его первая постановка – экспериментальный спектакль "Война, беда, мечта и юность…" по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат" уже идет на сцене.

Фильм "Родные"

Громкая премьера этой недели почти во всех кинотеатрах Барнаула

Рейтинг "Кинопоиска" 6.7

Возрастная категория 12+

Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни – отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет. Комедия.

Выставка "Скифы Сибири. Пробуждение"

Алтайский краеведческий музей

Работает до 28 марта

Возрастная категория 0+

На выставке представлено более 40 картин, которые посвящены Алтаю и его древним жителям – скифам. В основе сюжета произведений лежат два мира, один из которых реальный – мир природы Горного Алтая, а другой – мир давно ушедших в историю алтайских скифов. Картина прошлого воссоздается на основе археологических данных и образного воспроизведения автором. Художник и идейный вдохновитель выставки – Николай Марц.

Выставка "Алтай – дом религий"

Алтайский краеведческий музей

Работает до 30 мая

Впервые в рамках одной выставки будет продемонстрировано музейное собрание, которое познакомит любителей искусства с культовыми практиками и религиями народов Алтая. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.