Ночной футбол и мастер-класс по конькам. Как интересно провести выходные в Барнауле

Грядущие выходные приготовили для жителей и гостей города множество развлечений. Где покататься на коньках, куда пойти с детьми и что делать в ночь с субботы на воскресенье, если вам не спится, рассказывает amic.ru.
Спектакль "Время женщин"
13 февраля в 17:30
Театр Драмы им. Шукшина
Актеры расскажут реалистичную и моментами грустную историю, а именно, мужчины, не успевшего впустить в свою жизнь любовь. Спектакль расскажет о женщине, в жизни которой любовь длилась только пару дней, а дальше ее ожидала нелегкая жизнь матери-одиночки. Напоследок зрителю представят новеллу о девочке, которую полюбили и воспитали чужие ей по крови люди.
Спектакль "Валентин и Валентина"
14 февраля 17:00
Молодежный театр Алтая им. Золотухина
Пьеса "Валентин и Валентина" расскажет барнаульскому зрителю о первой любви. Михаил Рощин написал ее еще в начале 70-х годов прошлого века. С тех пор изменилось многое, но не человеческие чувства. Зритель знакомится с героями спектакля в тот момент, когда они встретили друг друга, это замечательный период их жизни. Однако отношениям молодых людей придется выдержать серьезную проверку заботой родных и близких. Данный спектакль – вторая режиссерская работа молодого артиста Молодежного театра Алтая Алексея Бурдыко. Его первая постановка – экспериментальный спектакль "Война, беда, мечта и юность…" по пьесе Алексея Арбузова "Мой бедный Марат" уже идет на сцене.
Фильм "Родные"
Громкая премьера этой недели почти во всех кинотеатрах Барнаула
Рейтинг "Кинопоиска" 6.7
Возрастная категория 12+
Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей жизни – отправиться с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца-самодура и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, различные испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет. Комедия.
Выставка "Скифы Сибири. Пробуждение"
Алтайский краеведческий музей
Работает до 28 марта
Возрастная категория 0+
На выставке представлено более 40 картин, которые посвящены Алтаю и его древним жителям – скифам. В основе сюжета произведений лежат два мира, один из которых реальный – мир природы Горного Алтая, а другой – мир давно ушедших в историю алтайских скифов. Картина прошлого воссоздается на основе археологических данных и образного воспроизведения автором. Художник и идейный вдохновитель выставки – Николай Марц.
Выставка "Алтай – дом религий"
Алтайский краеведческий музей
Работает до 30 мая
Впервые в рамках одной выставки будет продемонстрировано музейное собрание, которое познакомит любителей искусства с культовыми практиками и религиями народов Алтая. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.
Мультфильм "Душа"
Почти во всех кинотеатрах Барнаула
Возрастная категория 6+
Рейтинг "Кинопоиска" 8.3
"Еще один отличный мультфильм от заслуженной анимационной студии мира Pixar и, возможно, лучшее детское кино, которое рассказывает о смерти", – так отзываются о картине критики. Фильм рассказывает историю школьного учителя музыки, который ушел из жизни и в виде души пытается вернуться в свое тело, пройдя определенные испытания. По мнению кинообозревателей, картина придется по вкусу и взрослому, и ребенку.
Спектакль "Серебряное копытце"
Алтайский государственный театр кукол "Сказка"
13 февраля в 11:00
Возрастная категория 6+
"Серебряное копытце" – спектакль, в котором оживают герои уральского горнозаводского фольклора. Представление наверняка будет интересно не только детям, но и взрослым. Три актера-рассказчика в живом плане разыграют историю на небольшом пространстве.
Мастер-классы по катанию на коньках
Все, кто хочет научиться на коньках, но никак не может на это решиться, бросайте сомнения и приходите 13 февраля в хоккейную коробку "Скиф" (ул. Юрина, 287а). Там пройдут мастер-классы, где тренеры научат, покажут и подскажут как стоять, бегать и кататься на коньках. Приходите всей семьей. Вас ждут с с 11:00 до 13:00.
Лыжная эстафета
Любите лыжи? Хватайте их и мчитесь на базу отдыха "Славное" (адрес: Широкая просека, 15). Там пройдет лыжная эстафета в субботу, 13 февраля. Старт мероприятия в 12:00.
Ночные мероприятия в Барнауле становятся традиционными. Так что если вы сова или просто страдаете сегодня бессонницей, то специально для вас сразу несколько отличных мероприятий, которые пройдут поздно вечером или ночью. Итак, можно:
Покататься на горных лыжах и сноуборде
Горнолыжный комплекс "Авальман" сделает бесплатным подъемник с 20:00 субботы 13 февраля до 02:00 воскресенья. Так что если у вас не хватает времени на лыжи днем, добро пожаловать кататься в ночь. Прекрасно же!
Поиграть в футбол. Бесплатно
Ну а почему бы и нет? Бесплатная ночная тренировка по футболу пройдет в спортивном комплексе "Темп" (адрес: 1-й Балтийский проезд, 19) в ночь с 13 на 14 февраля, а именно: с полуночи до 7 часов утра.
Поплавать
Бассейн "Обь" ждет любителей плавания в субботу на вечерние сеансы в 21:00 и 22:00. И даже снижает стоимость билета до 100 рублей: это будет единая цена. Так что хватайте купальные шапочки и купальники и вперед, покорять новые дистанции. Отоспитесь в воскресенье.
Комментарии
А чё завтра снова освободительное шествие ?