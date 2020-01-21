Трамвай протаранил "Газель" в Барнауле. Образовалась пробка

Сразу две аварии случилось на перекрестке улиц Северо-Западная и 80-й Гвардейской Дивизии в краевой столице, сообщили подписчики паблика Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
В первой столкнулись грузовая "Газель" и трамвай. Электротранспорт протаранил боковую часть автомобиля. Во втором ДТП не поделили дорогу сразу три машины.
"Трамваи стоят в обе стороны. Пробка от Юрина до Ленина", – проинформировали барнаульцы.
Комментарии
Трамвайщицам толи доплачивают за дтп ?
Так какой идиот перенес остановки трамвая на перекресток? Из-за людей на остановке автомобилистам вообще ничего не видно! Да и пешеходам стоять на остановке не удобно - места мало. Люди из транспорта выходят и натыкаются на ожидающих трамвая.
вот вам и надежный и быстрый транспорт.. реально эти как встанут колом так надолго
21.01.2020 14:02
- гость -
Она (остановка) там вроде всю жизнь была.
21.01.2020 14:09 гость
Она была напротив проходов с одной стороны школы 110, а с другой садика. И людям было удобно. А теперь там всё равно ходят, но только с риском для жизни. И еще автобусная остановка там осталась.
21.01.2020 14:15
- гость -
Посмотрел по ГИСу. Да, жопное решение. Еще сеятеля там не хватает.