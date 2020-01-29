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Глухой январь. Что происходит на "китайском рынке" в Барнауле из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Пустые коридоры, неразговорчивые китайцы, обеспокоенные продавцы и "блузочки по 200 рублей"
'Китайский рынок' в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Китайский рынок" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Коронавирус шагает по планете. Тревожная информация о заболевших поступает из разных стран. В России пока зараженных нет, но люди обеспокоены. Многие даже отказываются заказывать товары из Китая, опасаясь инфекции. В Барнауле есть свой "китайский рынок", где работают жители Поднебесной и продают привезенные товары. Корреспонденты amic.ru не побоялись съездить на рынок и посмотреть, что там сейчас происходит.

"Покупателей нет"

"Китайским рынком" жители Барнаула называют весь оптово-розничный рынок на пр. Космонавтов. На самом деле это не верно. В комплексе есть лишь один павильон, где торгуют вещами, привезенными напрямую из Китая. Он открыт в 2001 году и был чрезвычайно популярен. Барнаульцы приезжали сюда за экзотикой и дешевыми вещами и постепенно название "китайский" перекинулось на весь рынок.

Мы приехали сюда днем во вторник, 28 января. Продавцы обрадовались нам так, как некоторые родным не радуются. "Девочки, курточки! Сумки! Сапожки!" – слышатся призывы со всех сторон.

 Узнав, что мы журналисты, заметно грустнеют, но не теряют надежды заработать: "Да вы только посмотрите, какие блузочки, всего 200 рублей!"

Их настойчивость вполне понятна: покупателей в павильоне почти нет, несколько человек не торопясь исследуют ассортимент. Коридоры пусты. То ли будний день и все на работе, то ли испугались коронавируса, из-за которого в Поднебесной погибли больше ста человек. Оказывается, не то и не другое.   

"В январе обычно посещаемость рынка сильно падает. Это из года в год: люди все деньги на Новый год потратили. Рынок оживает с середины февраля. Поэтому пока ничего сказать не можем. Про вирус, конечно, все говорят. И мы обсуждаем тут, что слышим. Но пока обстановка спокойная", – рассказывает продавец в отделе женской одежды, попутно расхваливая свой товар.

Ее коллеги из соседних отделов подхватывают разговор, жалуясь, что ситуация на рынке ухудшается уже довольно давно.

"Покупателей уже год почти нет. Если сравнивать с 2018 годом, стало все намного хуже", – говорит миловидная блондинка. Свое имя назвать она отказалась. Тут вообще никто не захотел называть своих настоящих имен. 

"Все-таки побаиваемся"

В "китайском" павильоне работают русские, выходцы из стан ближнего зарубежья, вьетнамцы, китайцы. Русскоговорящие продавцы откровенно признаются, что после новостей о коронавирусе общаться с жителями Китая опасаются, так как боятся заразиться: многие из них уезжали на родину, чтобы отпраздновать Новый год (в 2020 году в Китае его отмечали 25 января, – прим. редакции), а сейчас начинают возвращаться в Барнаул.

"Мы, продавцы, конечно, тоже побаиваемся. Многие китайцы уехали к себе на Новый год в декабре, еще до этой информации про вирус. Сейчас некоторые не смогут приехать, так как провинции закрыли. Хотя надо было раньше еще закрывать, поздно спохватились", – рассуждает продавец Наталья.

Ее поддерживают две женщины-продавца, прислушивающиеся к нашему разговору. Они одобрительно кивают, соглашаясь со словами Натальи. Уже уходя, мы слышим, как они потихоньку переговариваются: "Уйти бы, но где найти работу?"

Опасаются вируса и партнеры. Как рассказывают предприниматели, они столкнулись с тем, что их постоянные клиенты отказываются закупать товар из Китая.

"Пока вроде как особо не заметно. Январь всегда "глухой". Но многие действительно боятся ехать. Мне лично именно так и пишут наши барнаульские оптовики, которые раньше закупали товар. Но у нас товар давно пришел, еще до вируса. А после этого не было поступлений, и пока не ожидаем", – говорит Наталья.
 

Неразговорчивые китайцы

Представителей Китая на рынке сейчас действительно мало. К тому же они категорически не настроены на общение. Все, с кем мы пытались поговорить, либо нас не понимают (или делают вид, что не понимают), либо отрицательно машут головой и закрывают лицо руками, чтобы не попасть на фото. 

За нашими попытками разговорить неразговорчивых китайцев наблюдают продавцы отделов электроники, хозяйственных товаров, искусственных цветов. Некоторые откровенно хихикают, попивая растворимый кофе. Словно смотрят шоу по телевизору. Но мы не обижаемся.

"Они вам ничего не расскажут. Они и нам никогда ничего не рассказывают. Вон, у меня двое работают. Молчат", – не выдержала женщина с шалью на плечах.

В ее отделе действительно сидят двое молодых китайцев, девушка и парень. Девушка постоянно смотрится в зеркало, ее коллега уткнулся в телефон. Между собой они перебрасываются короткими фразами на китайском языке. Нашу беседу с другими продавцами внимательно слушают, скорее всего, понимают, о чем идет речь. Но как только мы обращаемся к ним – резко машут головами, не глядя в глаза.

В отделе находятся еще двое продавцов. Русские – девушка в ярком розовом жилете и мужчина в свитере.

"Нам они тоже отказываются что-то говорить про вирус, хотя и все понимают. А мы сейчас действительно побаиваемся. Позавчера в соседний отдел приехала собственница из Китая. Вот как она вырвалась оттуда?" – жмет плечами девушка.

"А почему маски не носите?" – удивляемся мы. Девушка в ответ еще больше изумляется: "Мы? Маски? Да я не смогу в маске: нос не дышит".

"Маски спасают 10-20 минут, потом становятся не эффективны", — авторитетно заявляет мужчина.

 "Сейчас ждем поступлений товара из Китая, честно говоря — боимся. Хоть и говорят, что через товар нельзя заразиться, а только воздушно-капельным путем. Но кто ж его знает?", – вздыхает владелица отдела.

Еще несколько раз безуспешно попытавшись разговорить китайцев (а вдруг они расскажут про вирус и про обстановку в Китае, что-то такое, что еще никто не знает), мы направляемся к выходу. "Девочки, а блузки?", — печально звучит нам вслед. Почти бегом покидая павильон (до зарплаты еще неделя) у дверей встречам невысокую худенькую женщину восточной внешности. Она предложила купить у нее сумки. А мы спросили ее о вирусе и покупателях. Женщину зовут Суня и она из Вьетнама. В этой стране также уже зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

"Больные во Вьетнаме есть. Лечить надо", – это все, что смогла рассказать нам Суня.

Не надо паники

Бояться заражения через товар на рынке не нужно, уверил amic.ru генеральный директор АО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края" ("китайский рынок") Иван Куц: вся продукция проходит строгий контроль.

"Все товары проходят проверку Роспотребнадзора, ветеринарной службы, Россельхознадзора. На всю продукцию есть подтверждающие документы. На территории ТПК работает продовольственный рынок, и за товарами следит собственная ветеринарная служба. Она проверяет качество товара, санитарные условия. Мы сохраняем спокойствие, панике не поддаемся. Знаем, что федеральные службы выполняют свою работу профессионально и в штатном режиме", – подчеркнул Куц.

Кстати, врачи также утверждают, что заразиться коронавирусом через вещи, прибывшие из Китая, маловероятно. Доказано, что инфекция передается воздушно-капельным путем, после близкого контакта с заразившимся.

Что известно о коронавирусе?

Коронавирус – это целое семейство вирусов, которое включает более 30 видов. Открыли вирус еще в 60-х годах. Свое название он получил из-за ворсинок на своей оболочке, напоминающих корону. Коронавирусом могут заболеть не только люди, но и собаки, кошки, птицы, свиньи и крупный рогатый скот.

Новый тип коронавируса — 2019-ncoV — был зафиксирован в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Предположительно, источником инфекции стал рынок морепродуктов. По мнению ученых, новый тип вируса опасен тем, что он вызывает быстрое развитие пневмонии. Попав в организм человека, вирус адаптировался для передачи между людьми.

На утро 29 января сообщается, что официальное число инфицированных новым коронавирусом достигло 5496 человек. Более 100 человек скончались.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.01.2020 10:47
- гость -

при чем тут вирус, после НГ все все проели , деньги на шмотки кончились

29.01.2020 10:54
- гость -

>>>Многие даже отказываются заказывать товары из Китая, опасаясь инфекции.
Зато многие не отказываются от прививок от той же кори, которая в 6 раз заразнее этого вируса (в среднем 1 заражает 12 человек, тогда как китайский 1 заражает 2-ух). В 2017 году в мире от кори умерло около 110 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно, от гриппа, погибают до 650 тысяч человек.
При этом прививки ставить не желают ни от кори, ни от гриппа.
Но все бояться какого-то пока еще не понятного вируса. А когда вакцину разработают, года через 2, предложат вакцинироваться, все уже не вспомнят. Но если уже заболел, вакцина то не поможет, надо прививаться заранее.

29.01.2020 10:56
- гость -


29.01.2020 10:54
- гость -
точно, человек странное существо, и много поговорок есть про петуха что клюнет, про воду что дуют обжегшийеся на молоке

29.01.2020 11:05
- гость -

Тема поднята во время. Зачет автору. Новый год для Граждан из Китая был и есть всегда важным событием. Корона вирус для страны где населения по 2 миллиарда это как русскому насморк.

29.01.2020 11:10
- гость -

приехали в январе, днем, среди недели в место, куда по сугробам не всякая птица долетит и хотите покупателей найти? Там даже по выходным народу мало.

29.01.2020 11:24
- гость -

Денег нет.

29.01.2020 11:27
- гость -

Лет 15 назад в городе были бутики и рынки. На рынках всё было вдвое-втрое дешевле, чем в магазинах, а на "китайском" ещё дешевле. Вот и было там не протолкнуться. А теперь в городе открыли всевозможные фэмили, цены в которых если и выше, то ненамного. И ехать через весь город, тратить время и деньги на проезд или бензин, чтобы сэкономить сотню рублей, желающих немного. Тем более после Нового года, съевшего денежные запасы. Так что вирус здесь совсем ни при чём.

29.01.2020 11:30
про

в США с октября прошлого года идёт эпидемия гриппа, которая затронула минимум 15 миллионов человек, а умерли 8200. Это официальные данные, публикуются американскими центрами по контролю над заболеваниями.

Но никто по поводу американской заразы не устраивает из программ новостей по всему миру нескончаемого фильма ужасов с людьми в респираторах

29.01.2020 11:32
Гость

Там давно уже пустынно, и китайцев мало осталось, давно русские торгуют. А ехали туда раньше все потому что цены низкие были, сейчас там дороже чем у наших которые на улице торгуют. Вирус тут вообще роли не сыграл

29.01.2020 11:33
ГОсть

Насмешили! Весь мир на китайских товарах, они не только на этом рынке. А рядом наши торгуют чем? Китай везде и у всех

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