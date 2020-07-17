Погода в Горном Алтае на выходных будет аномально жаркой

В ближайшие дни в Горном Алтае установится аномально жаркая погода, проинформировали в региональном правительстве со ссылкой на Горно-Алтайский ЦГМС.
Синоптики предупреждают, что столбик термометра в дневное время вплоть до 21 июля ежедневно будет достигать отметки +30°С и даже подниматься выше.
Главное управление МЧС России по Республике Алтай обратилось к местным жителям и туристам с призывом соблюдать простые правила безопасности при обращении с огнем.
В частности, спасатели просят не разводить костры, не позволять детям играть с огнем и не бросать непотушенные спички и сигареты.
Кроме того, рекомендуется избегать длительного нахождения на солнце, употреблять больше воды, носить головной убор и светлую одежду.
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