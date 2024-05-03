Еще одну Парту Героя открыли в барнаульской школе

Эта парта в честь участника СВО Алексея Муллина

03 мая 2024, 14:40, ИА Амител

Парта Героя в барнаульской гимназии № 74 / Фото: Юлия Яковлева

В барнаульской гимназии № 74 теперь есть Парта Героя в честь выпускника образовательного учреждения, участника специальной военной операции Алексея Муллина. Ее открыли школьники, учителя, семья погибшего бойца, а также секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко и координатор партийного проекта "Новая школа" в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Алексей Муллин окончил гимназию в 1999 году. Учился в Барнаульском педуниверситете по специальности "Физическая подготовка и безопасность жизнедеятельности". Был воспитанником спортшколы "Спарта", где потом 15 лет работал тренером-преподавателем.

В 2022 году был мобилизован и стал командиром мотострелкового взвода. Почти год воевал в зоне СВО. В августе 2023 года геройски погиб в селе Ровнополь на территории Донецкой Народной Республики. Указом президента России награжден орденом Мужества.

"Огромное спасибо вам за вашего сына Алексея. Он достоин не просто награды, а памяти всех нас. И мы делаем сегодня все, чтобы эту память увековечить", – обратился к родителям бойца Александр Романенко.

Романенко поблагодарил коллектив гимназии, ее директора за то, что они не остались равнодушными, а присоединились к патриотическому проекту партии и воспитывают своих учеников на достойных примерах.

Почтить память Алексея Муллина, чья мирная жизнь была связана со спортом, пришли министр спорта Алтайского края, региональный координатор партийного проекта "Детский спорт" Иван Нифонтов, председатель комитета по спорту администрации Барнаула Петр Кобзаренко, представители алтайского филиала государственного фонда "Защитники Отечества".

Открытие Парты Героя в барнаульской гимназии № 74 / Фото: Юлия Яковлева

Благодаря патриотическому проекту "Единой России" "Парта Героя" школьники в доступной форме узнают о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество в ходе Великой Отечественной войны, локальных войн, а теперь и во время спецоперации. На партах размещен QR-код, с помощью которого можно узнать больше информации о героях. В Алтайском крае реализация проекта началась в декабре 2022 года. При участии "Единой России" и регионального Министерства образования и науки в школах Алтайского края открыто уже почти 100 Парт Героев.