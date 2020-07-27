В Барнауле загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома

В Барнауле в многоквартирном доме по адресу Малахова, 64, загорелась квартира на первом этаже, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
На месте работал один пожарный расчет. По информации очевидцев, пожарные вывели из дома мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который успел надышаться угарными газами. Больше во время происшествия никто не пострадал.
О причинах возгорания и площади пожара информации нет.
Как ранее сообщил amic.ru, 24 июля в селе Буланиха Зонального района двое пожилых людей погибли во время пожара в частном доме. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
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