Из‑за роста числа стобалльников и олимпиадников в вузах не хватило бюджетных мест абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ

26 октября 2026, 08:47, ИА Амител

Лекция в медицинском вузе / Фото: amic.ru

Глава Минобрнауки Валерий Фальков подвел итоги приемной кампании в вузы в 2026 году. Ключевым результатом стало усиление контроля за поступлением абитуриентов по олимпиадным льготам. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Выступление министра состоялось 23 октября на заседании совета Российского союза ректоров в МГУ имени М. В. Ломоносова.

Среди заметных тенденций — существенный рост числа выпускников, получивших на ЕГЭ максимальные 100 баллов: их количество увеличилось на 40,9% по сравнению с предыдущим годом.

Параллельно выросло и число победителей и призеров школьных олимпиад, обладающих приоритетом при зачислении: прирост составил 5,5% по Всероссийской олимпиаде школьников и 4,3% — по олимпиадам из перечня Российского совета олимпиад школьников.

Из‑за этого в отдельных вузах на ряде направлений не хватило бюджетных мест для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ — тех, кто в предыдущие годы мог рассчитывать на зачисление без сложностей.

Валерий Фальков подчеркнул, что ситуация, когда все бюджетные места занимают победители олимпиад, не должна восприниматься как норма. В связи с этим планируется ужесточить требования к абитуриентам, поступающим по олимпиадным льготам.

Кроме того, ректорское сообщество выступило с инициативой пересмотреть правила приема на платное обучение, а также ввести ограничение на количество вузов, с которыми абитуриент вправе одновременно заключать договор.