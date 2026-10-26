В России ужесточат требования к поступлению в вузы по олимпиадным льготам
Из‑за роста числа стобалльников и олимпиадников в вузах не хватило бюджетных мест абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ
26 октября 2026, 08:47, ИА Амител
Глава Минобрнауки Валерий Фальков подвел итоги приемной кампании в вузы в 2026 году. Ключевым результатом стало усиление контроля за поступлением абитуриентов по олимпиадным льготам. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Выступление министра состоялось 23 октября на заседании совета Российского союза ректоров в МГУ имени М. В. Ломоносова.
Среди заметных тенденций — существенный рост числа выпускников, получивших на ЕГЭ максимальные 100 баллов: их количество увеличилось на 40,9% по сравнению с предыдущим годом.
Параллельно выросло и число победителей и призеров школьных олимпиад, обладающих приоритетом при зачислении: прирост составил 5,5% по Всероссийской олимпиаде школьников и 4,3% — по олимпиадам из перечня Российского совета олимпиад школьников.
Из‑за этого в отдельных вузах на ряде направлений не хватило бюджетных мест для абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ — тех, кто в предыдущие годы мог рассчитывать на зачисление без сложностей.
Валерий Фальков подчеркнул, что ситуация, когда все бюджетные места занимают победители олимпиад, не должна восприниматься как норма. В связи с этим планируется ужесточить требования к абитуриентам, поступающим по олимпиадным льготам.
Кроме того, ректорское сообщество выступило с инициативой пересмотреть правила приема на платное обучение, а также ввести ограничение на количество вузов, с которыми абитуриент вправе одновременно заключать договор.
10:02:04 26-10-2026
Количество перечневых олимпиад не меняется, из чего растет количество победителей?
Не слышал чтобы в местные университеты рвались победители, с БВИ все уезжают.
Продолжается борьба "имеющих на это возможности" с талантами за ведущие ВУЗы страны
10:15:31 26-10-2026
Интересно, сколько бюджетных мест занимают дети участников СВО?
12:20:25 26-10-2026
зачем тогда ЕГЭ, если все бюджетные места занимают олимпиадники? Тогда уж проводить нужно олимпиады, как ЕГЭ - камеры везде, задания давать сразу перед началом олимпиады. Вот тогда выявятся истинные победители олимпиад.
22:01:12 26-10-2026
гость (12:20:25 26-10-2026) зачем тогда ЕГЭ, если все бюджетные места занимают олимпиадники... про истинных победителей и про свое видение организации проведения олимпиад Вы зря. Там же и про все бюджетные места... далеко... очень далеко...
Но все поправимо, достаточно пройти заочный отборочный тур перечневой и... будут Вам камеры и задания сразу, Как там на входе можно поинтересоваться у рубцовских, их традиция всей командой двигать горы, а перед объективами большинство раскланивается.
Дело за малым, но можно и уверенным шагом через думу и министерства
03:49:29 27-10-2026
Если все будут с вышкой? Кто же тогда работать будет?