Такой день. Эвакуация в алтайском санатории и доходы Виктора Томенко

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 14 августа. Без коронавируса.
Глава региона Виктор Томенко обнародовал декларацию о доходах. В 2019 году он заработал почти на 1,3 млн рублей меньше, чем в 2018-м – 4,264 млн рублей против 5,58 млн рублей. В собственности у губернатора есть две квартиры (113,3 кв. м и 233,9 кв. м), нежилое помещение (14,1 кв.м), автомобили Audi Q7 и Toyota Corolla. В 2019 году автопарк пополнила Toyota Hilux.
В Барнауле зафиксировали двукратное превышение эпидпорога по ОРВИ. К таким выводам пришли сотрудники Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева, изучив данные за неделю с 27 июля по 2 августа. Это может быть связано с включением в число случаев ОРВИ зараженных коронавирусной инфекцией, считают эксперты.
В Белокурихе провели срочную эвакуацию 392 отдыхающих, в том числе 83 детей, из санатория "Россия". Причиной стало задымление в корпусе № 2. Прибывшие спасатели установили, что произошло короткое замыкание электропроводки в подвале без последующего возгорания.
Власти Алтайского края опровергли слухи о закрытии нескольких школ. Все образовательные учреждения региона готовятся принять учеников и проходят приемку различных ведомств, а во многих образовательных учреждениях уже завершен капитальный ремонт, подчеркнули в региональном правительстве.
Администрация Барнаула подала заявку на присвоение столице Алтайского края почетного звания "Город трудовой доблести". Решение о поддержке мэрии в этом вопросе принято на заседании президиума регионального политсовета ЕР. В следующем году партия планирует поддержать аналогичные заявки от Бийска, Новоалтайска и Рубцовска.
Алтайский край получит около 350 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию питания учеников начальных классов. В учреждениях уже провели паспортизацию пищеблоков и посадочных мест, закупили посуду и мебель, а также приобрели технологическое оборудование для кухни. На эти цели в 2020 году потратили 50 млн рублей, а в 2019-м – 100 млн рублей.
Более 70% многоэтажек Барнаула на 14 августа готовы к новому отопительному сезону. Им выдали акты технической готовности к зиме. Соответствующую информацию озвучили в мэрии на совещании по подготовке городского хозяйства к отопительному сезону.
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