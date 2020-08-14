Суточное число зараженных в Алтайском крае продолжает снижаться, а вместе с тем организации региона постепенно возвращаются к обычному режиму работы. Так, в ЗАГСы теперь начали пускать гостей (правда, немного) на церемонии бракосочетания, а органы соцзащиты объявили о возобновлении личных приемов. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
85 новых случаев заражения коронавирусной инфекции выявили в Алтайском крае. Теперь в регионе 10455 инфицированных, среди них 925 детей.
Еще 57 человек заболели в Барнауле, 5 – в Яровом, 4 – в Романовском районе. Остальные 19 случаев зарегистрировали в 14 городах и районах края.
За период выздоровело 8752 инфицированных (+124 за минувшие сутки).
На лечении находятся 1424 пациента, 110 зараженных – в тяжелом состоянии, из них 30 – на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки в регионе скончались четыре пациента с COVID-19. Число летальных случаев достигло 269. Но только у 109 человек причиной смерти стал коронавирус.
На церемонии бракосочетания в ЗАГСах Алтайского края теперь могут присутствовать гости. Такое решение власти приняли по согласованию с Роспотребнадзором.
Если не в курсе, то из-за пандемии в помещение ЗАГС пускали только молодоженов. А с 14 августа на церемонию пускают родителей, близких родственников и фотографов. Однако не больше 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа, жениха и невесту.
Еще одно требование – все должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.
С 17 августа 2020 года в учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю возобновляются краткосрочные свидания с родственниками.
При этом встречи будут организованы с обязательным соблюдением профилактических мер, чтобы не допустить распространения COVID-19. То есть родственники должны использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Краткосрочные свидания будут проводиться через стекло.
На входе у всех будут измерять температуру. В случае если у гостей обнаружат признаки ОРВИ и повышенную температуру, в учреждение их не допустят.
Длительные свидания пока под запретом.
В управлениях социальной защиты населения в Алтайском крае с понедельника, 17 августа, возобновляется прием граждан. Такое решение приняли из-за того, что регион перешел ко второму этапу снятия ограничений.
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Однако попасть в учреждение можно только по предварительной записи, уточнили в Министерстве соцзащиты. Вероятно, это сделано для того, чтобы избежать очередей в помещениях.
При этом подать документы вы по-прежнему можете в дистанционном режиме.
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- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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- нужно ли ребенку сдавать тест на COVID-19 для детского сада.
О работе
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
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О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
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- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом;
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