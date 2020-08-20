Депутат Алтайского Заксобрания Владимир Попов считает, что заказать себе на семейное торжество поп-звезду C. C. Catch может практически каждый. Прайс на ее выступление стартует с $10 тысяч. Политик вспомнил знаменитую историю, когда СМИ приписали ему родственные связи с певицей, в ходе пресс-конференции, состоявшейся 20 августа.
"Еду домой, мне звонок от нашего первого секретаря, Марии (Прусаковой — прим. ред.). Говорит, что журналисты просят мой телефон. Я соглашаюсь. Мне звонит представитель СМИ, говорит, ко мне приехала C. C. Catch. Я отвечаю, что да, мы по-семейному собрались. У меня спрашивают: а она, что, мне родственница? Отвечаю, что это моя сестра родная", – вспомнил историю трехлетней давности депутат.
Владимир Попов отметил, что на следующее утро он, к своему удивлению, проснулся знаменитым на всю страну. "Звонили со всех телеканалов. И потом уже набрал мне человек, говорит, что хватит уже шутить. Это действительно шутка. Я понимаю, журналистский хайп. Это нормально, это здорово", – прокомментировал парламентарий.
Народный избранник признался, что у него неплохие отношения со многими звездами шоу-бизнеса, в том числе с Иваном Ургантом, который был ведущим на его юбилее в прошлом году.
"Пригласить Урганта, действительно, стоит, наверное, в пределах 5-6 млн рублей за вечер", – не стал скрывать расценок депутат.
Вместе с тем Владимир Попов высказал недоумение, почему СМИ не пишут про его младшую дочь Диану Завидову, которая считается довольно известной певицей.
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