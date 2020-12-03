"Кино о сильных людях". В Барнауле показали фильм об алтайских ветеранах войны

Фото: Вячеслав Мельников

Показ документального фильма "Победа в каждом из нас", приуроченного к Году памяти и славы, состоялся 2 декабря в барнаульском кинотеатре "Премьера". Съемки ленты длились около полугода и проходили в Барнауле, Бийске, селе Налобиха, а также в болгарском городе Пловдиве. Создатели проекта – Екатерина и Максим Банных – встретились с несколькими ветеранами войны. Посмотреть картину на большом экране пришли руководители волонтерских, патриотических, молодежных организаций.

Просмотр документального фильма о невероятных судьбах ветеранов Алтайского края организовал проект "Победа в каждом из нас" при поддержке Министерства культуры Алтайского края. Перед сеансом к зрителям по видео обратился губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который поблагодарил создателей ленты за то, что они "сумели бережно рассказать о судьбе сильных людей".

"Это история для всех и для каждого. Мы посмотрели фильм всей семьей. В нем говорится о том, как важно знать историю своей семьи, а также о том, как хранить память и воспитывать на ней наших детей", – признался Виктор Томенко.

Лента "Победа в каждом из нас" длится около часа. За это время авторы успевают поведать о невероятных судьбах нескольких алтайских ветеранов Великой Отечественной. По словам создателей, кинокартина рассказывает о вечных ценностях, о любви к Родине, к жизни, о связи поколений, об увековечивании памяти, о борьбе с фальсификацией исторических фактов времен Великой отечественной войны.

Работа над фильмом началась осенью 2019 года. Авторы проекта побывали в болгарском городе Пловдиве, где установлен памятник советскому солдату, прототипом которого стал Алексей Скурлатов. По словам двоюродной правнучки Екатерины Банных – она с самого детства писала школьные сочинения о своем родственнике, подвигом которого всегда гордилась. В прошлом году Екатерина вместе с супругом решила снять документальное кино не только о своем дедушке, но и о других фронтовиках. Режиссером проекта выступила профессор ВГИКа, член Союза кинематографистов из Москвы Светлана Музыченко.

Во время съемок Екатерина, Максим и их сын побывали в болгарском городе Пловдиве, где величественно стоит памятник советскому солдату. Там семья Банных познакомилась с певицей Гретой Ганчевой, которая одной из первых исполнила песню "Алеша", посвященную памятнику. Сам Алексей Скурлатов, слушая композицию, говорил близким и друзьям, что эта песня написана в том числе и о нем.

"Над фильмом работала команда профессионалов. Когда впервые увидели памятник всей семьей – это были непередаваемые чувства", – рассказала зрителям после завершения сеанса Екатерина Банных.

Также в фильме появляются другие ветераны: Матрена Андрейченко, Петр Шербаков, Надежда Мордовцева, Лев Малиновский, Захар Масленников.

"Мы не просто хотели написать историю ветеранов. Мы хотели показать эмоции этих великих людей. Так и родилась идея картины. Самое ценное в фильме – возможность лично познакомиться с ветеранами. Мы благодарны, что многие из ветеранов согласились говорить на камеру о тех нечеловеческих испытаниях, которые они пережили", – поддержал супругу Максим Банных.

В конце сеанса зрители благодарили авторов ленты. Так, известный алтайский журналист и писатель Алексей Муравлев рассказал, как сам лично познакомился с Алексеем Скурлатовым и призвал волонтеров продолжать сохранять память о ветеранах войны.

Сам фильм "Победа в каждом из нас" находится в одноименном аккаунте на YouTube.