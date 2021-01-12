Власти взяли вопрос теплоснабжения Ярового на особый контроль

В алтайском городе-курорте Яровом после устранения неисправностей вывели на полную мощность два основных котла на ТЭЦ. Как сообщает пресс-служба краевого Министерства промышленности и энергетики, специалисты провели ремонтные работы без остановки тепловой сети.

Напомним, что два основных котла вышли из строя на Яровской ТЭЦ 8 и 10 января. На одном из них повредилась электрическая часть, а на другом – теплотехническая. При этом в ведомстве уточнили, что из-за морозов начать ремонт удалось только 10 января. Последствия аварии круглосуточно устраняли три бригады специалистов, а из-за поломки задвижки теплосети работы завершили лишь утром 12 января.

Как отметил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка, по всем жалобам на значительное снижение температуры в квартирах выезжали специалисты. По его словам, вопрос теплоснабжения города находится на особом контроле.

"Ситуация показала, что ремонт в этом году надо продолжать в не меньшем объеме, чем в 2020 году: есть еще много узких мест на этом объекте. Все, что произошло, зафиксировано, планы ремонтов будут подкорректированы", – сказал он.

Кроме того, губернатор Виктор Томенко поручил министру поехать в Яровое и проконтролировать ситуацию, связанную с теплоснабжением жилых домов и социальных объектов.