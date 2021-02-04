Четверг, 4 Февраль, 19:55

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,73
€ 90,92
-3°


3917918 +16714
Обь
-8см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Гибель Александра НазарчукаДопинговый скандал с ШубенковымКоронавирус на Алтае
Новости

СМИ: Руководитель Алтайкрайимущества может покинуть свой пост

, ИА "Амител"
Это может быть связано с ее выходом на пенсию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает "Банкфакс".

По имеющимся сведениям, пост должен занять один из ее заместителей. Источники сообщают, что нынешний руководитель ведомства уже подала заявление на увольнение и Виктор Томенко его принял. Освободиться должность может с 15 февраля. 

Исполняющим обязанности, возможно, будет ее заместитель Александр Теплов. 

Ранее amic.ru писал о том, что министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков ушел в отпуск с последующим увольнением. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Loading...
19:51
Около 100 жителей алтайского села остались без воды и вынуждены топить снег 0
19:30
Песков заявил, что в России нет репрессий 0
19:06
Более 250 школьных столовых отремонтировали в Алтайском крае 0
18:56
СМИ: Руководитель Алтайкрайимущества может покинуть свой пост 0
18:29
Жительница Алтая отсудила у "Аникса" 500 тыс. рублей за сломанную руку 0
18:11
Еще один ковидный госпиталь закрыли в Алтайском крае 0
17:56
Толпа подростков жестоко избила уральскую школьницу 0
17:45
Стандарт коронавируса утвердили в России 0
17:33
Двойные стандарты? Журналистов не пустили на заседание по "делу Старцева" 2
17:20
От фэнтези до детективов: что читают россияне в 2021 году 0
17:06
Алтайским школьникам вернули шестидневку 3
16:54
Доктор Мясников рассказал, когда в России начнется новая волна коронавируса 0
16:42
Полицейские задержали пару, которая пыталась сесть в самолет по паспортам СССР 3
16:30
Вячеслав Франк поручил главам районов усилить контроль за очисткой крыш 0
16:18
Число умерших пациентов с COVID-19 в России превысило 75 тысяч человек 0
16:06
Конституционный суд России решил отказаться от "друзей" 5
15:53
В Алтайском крае возник дефицит препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы 2
15:39
Следователи рассказали, за что задержали экс-главу Октябрьского района Андрея Овсянникова 42
15:31
Бдительный таксист не позволил бийской пенсионерке отдать мошенникам 250 тысяч рублей 16
15:17
80 молодых педагогов получили единовременные пособия в Алтайском крае 4
15:05
В Конгрессе США повторно рассмотрят санкции против России из-за ситуации с Навальным 28
14:55
Синоптики рассказали, сколько продержится оттепель в Алтайском крае 0
14:45
Счетная палата проверит эффективность трат на государственные телеканалы 15
14:29
Глыба снега в очередной раз повредила авто на стоянке в Бийске 1
14:16
Барнаулец превратил проспект Красноармейский в трассу для сноуборда 1
14:04
Юристы обжалуют решение краевого суда по делу экс-мэра Славгорода Сергея Горбунова 1
13:54
Почти 40 алтайских отелей готовы принять болельщиков этапа Кубка мира по гребле 4
13:41
Никаких жалоб. Омбудсмен ответил на вопрос об акциях протеста в Барнауле 24
13:27
Источник: силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова 46
13:17
"Болельщики – это опция". Как спорт в Алтайском крае возрождается после пандемии 5
13:05
Не нажми на тормоза: как транспорт в Барнауле месяц живет без кондукторов 36
12:53
Бийские ученые разрабатывают прибор для сбора лунного грунта 6
12:42
Уникальный шанс. Под гаражную амнистию попадут 3,5 млн россиян 6
12:30
Первый канал рассказал об очередях на вакцинацию от коронавируса в Барнауле 14
12:16
Без птиц и новостроек. В Барнауле недовольны расширением охранной зоны аэропорта 12
12:03
Еще 43 случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай 0
11:54
Скажи пароль и проходи. ОМОН отпустил задержанного после загадочных кодовых слов 12
11:44
National Geographic включил фото алтайского озера в десятку лучших в России 0
11:31
39 классов в школах и 36 групп в детсадах Алтайского края закрыты на карантин из-за ОРВИ 1
11:17
Закусочная с русским духом. Где в Барнауле готовят домашние супы, салаты и жаркое 1
11:06
Россиян вновь начнут штрафовать за неуплату услуг ЖКХ 12
10:55
Число умерших пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило две тысячи 5
10:53
Две трассы остаются закрытыми в Алтайском крае 0
10:41
Геолокация телефона в России может перестать быть тайной 25
10:29
В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП в Новоалтайске 3
10:15
Лев Лещенко высказался о творчестве современных певцов 35
09:58
Лауреат Нобелевской премии восхитился данными об эффективности "Спутник V" 26
09:47
Барнаульского риелтора осудят за мошенничество с жильем для сирот и инвалидов 4
09:35
Синоптики рассказали, каким будет февраль в Алтайском крае 0
09:20
Диетолог развеял популярный миф о вреде еды перед сном 10
09:07
Девочку сбили на пешеходном переходе возле школы в Барнауле 35
08:55
На Сахалине самолет совершил экстренную посадку из-за задымления 2
08:44
Ученый назвал три причины невосприимчивости к коронавирусу 0
08:28
"Для нас это абсурд": алтайские врачи об отмене обязательного третьего УЗИ для беременных 17
08:15
Попробуй, брякни. Можно ли ругаться матом в интернете и как за это могут наказать? 27
08:02
Лариса Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни 8
07:49
Когда скупой платит дважды, а энерговор в 30 раз больше: БГЭС объясняет изменения в законе 11
07:35
Крупный пожар потушили в алтайском селе 0
07:20
Новая дорога соединит республики Алтай и Тыва 5
07:05
Жуткое ДТП произошло на выезде из Новоалтайска 0
06:47
Глава Барнаула распорядился снести дом на проспекте Ленина 14
06:32
Пять причин улыбнуться в День хорошего настроения 1
06:18
Какого числа Прощеное воскресенье в 2021 году и зачем просить прощения в этот день 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.