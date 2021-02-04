СМИ: Руководитель Алтайкрайимущества может покинуть свой пост

Руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Елена Зинкова в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает "Банкфакс".

По имеющимся сведениям, пост должен занять один из ее заместителей. Источники сообщают, что нынешний руководитель ведомства уже подала заявление на увольнение и Виктор Томенко его принял. Освободиться должность может с 15 февраля.

Исполняющим обязанности, возможно, будет ее заместитель Александр Теплов.

Ранее amic.ru писал о том, что министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков ушел в отпуск с последующим увольнением. Соответствующий указ подписал глава региона Олег Хорохордин.