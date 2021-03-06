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Новости

"Хор Турецкого", стендап и катание на коньках. Куда сходить в эти выходные в Барнауле

, ИА "Амител"
Рассказываем о самых интересных мероприятиях 6-8 марта в краевой столице

Международный женский день для россиян – это не только повод поздравить представительниц слабого пола, но и хорошо отдохнуть. Ведь в связи с праздником нас ждут длинные выходные: целых три дня подряд – с 6 по 8 марта включительно. Следующие "каникулы" будут только в мае, поэтому советуем провести свободное время с пользой. К тому же грядущие выходные смогут порадовать жителей и гостей города множеством развлечений. Где покататься на лыжах, когда в Барнауле выступит "Хор Турецкого" и какие новинки кино смотреть на этой неделе, рассказывает amic.ru

1
Сходите в кино

"Пара из будущего"

  • Комедия
  • Режиссер: Алексей Нужный (Россия)
  • В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов и др.
  • Возрастная категория: 12+

Фильм рассказывает о паре из будущего, отношения которых переживают не лучшие времена. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Однако судьба дает им шанс, Евгений и Александра попадают в прошлое, где молодые будут сражаться за свою любовь.

"Рашн Юг"

  • Комедия, мелодрама
  • Режиссер: Антон Федотов (Россия)
  • В ролях: Семён Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов, Александр Метёлкин, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев и др.
  • Возрастная категория: 12+

Главный герой киноленты Артем влюбляется в девушку с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на юг, о котором ничего не знает. Однако оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента – красавчик из мореходки и дерзкий полицейский.

"Гуляй, Вася!"

  • Комедия
  • Режиссер: Роман Каримов (Россия)
  • В ролях: Любовь Аксёнова, Роман Курцын, Борис Дергачёв, Сергей Аброскин, Вера Панфилова, Святослав Королев, Эндрю Суброто, Ефим Петрунин и др.
  • Возрастная категория: 16+

Фильм рассказывает о нескольких любовных историях. Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. У Максима появился шанс "уничтожить" Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

"Райя и последний дракон"

  • Мультфильм, приключения
  • Режиссер: Дон Холл (США)
  • Роли озвучивали: Келли Мэри Трэн и Нора Лам
  • Возрастная категория: 6+

Лента представит зрителю историю об отважной воительнице по имени Райя и ее верном спутнике Тук-Туку. Героям предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.

2
Музыкальное шоу, стендап или театр? У вас есть из чего выбрать

"Хор Турецкого"

  • 6 марта в 15:00 и 18:00
  • Театр драмы им. Шукшина
  • Возрастная категория: 0+

В эти выходные барнаульцы смогут насладиться музыкой, вдохновляющей тысячи людей во всем мире. "Хор Турецкого" исполнит необыкновенно широкий репертуар: от мировых хитов и нескучной классики до поразительной акапеллы и романтических баллад. Музыкальные джентльмены XXI века отметят тридцатилетие коллектива вместе с жителями краевой столицы.

Стендап #Ифюноувотаймин

  • 6 марта в 19:00
  • Бар "Крыша"
  • Возрастная категория: 18+

Как поднять себе настроение, мы подскажем. Комик и радиоведущий Сергей "ДядьСерёжа" Жерихин представит новую стендап-программу о женщинах, политике, женщинах в политике и политике женщин.

"Три мушкетера"

  • 6 марта в 17:00
  • Музыкальный театр
  • Возрастная категория: 12+

Вам предлагают отправиться в путешествие по страницам авантюрного исторического произведения "Три мушкетера". Вы сможете вместе с артистами вспомнить страницы романа Александра Дюма и проследить за приключениями героев, рассказом о подвесках, тайной Миледи, трагической любовью Констанции и Д'Артаньяна.

3
Спорт – тоже развлечение. Проверьте сами

Катание на коньках. Бесплатно

Каток "Карандин-Арена" (ул. Жасминная, 3)

Стадион "Титов-Арена" (пр. Социалистический, 93)

8 марта с 12:00 до 20:00

В Международный женский день, 8 марта, можно будет бесплатно покататься на коньках. Девушек, которые выйдут на лед в первые часы работы катков, ждет сюрприз от олимпийского совета края. Напоминаем, что сеанс катания на коньках является бесплатным только при наличии собственного инвентаря.

Ходьба на лыжах. Бесплатно

Парки:

"Юбилейный" (Ленинский район)

"Изумрудный" (пр. Комсомольский, 128)

им. Ленина (Индустриальный район)

Для посещения также открыта Трасса здоровья (Змеиногорский тракт, 36)

Активных горожан по-прежнему ждут в парках краевой столицы. Поправить здоровье лыжным бегом или просто провести время с родными – решать вам. Напомним, что ходьба на лыжах – один из лучших вариантов зимнего спорта. Это занятие доступно людям практически всех возрастов и уровней подготовки. Кроме того, регулярные лыжные прогулки – отличное средство для закаливания организма.

4
Поймать весеннее настроение

Выставка "Дыхание весны"

  • Музей истории литературы, искусства и культуры Алтая
  • Работает до 11 апреля
  • Возрастная категория: 0+

На выставке можно будет увидеть натюрморты, пейзажи, цветы, выполненные в технике многослойной акварельной живописи. С помощью своих работ художник Анастасия Крылова хочет подарить зрителям настроение приближающейся весны и пробудить в душе самые лучшие чувства.

5
Побывать на рыцарском турнире не выходя из дома

"Рыцарский турнир воинской славы"

  • Трансляция в группе Краевого дворца молодежи в соцсети "ВКонтакте".
  • 6 марта с 15:00 до 18:00

В турнире сразятся представители клубов исторической реконструкции из Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Новосибирска, Омска. Участники будут биться по старинным турнирным правилам, одетые в доспехи, с макетами старинного оружия в руках. Состязания пройдут в здании КДМ. Посмотреть онлайн-трансляцию мероприятия можно здесь.

 

Автор:
Никита Голяшкин Корреспондент 8 3852 594466

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