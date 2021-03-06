"Хор Турецкого", стендап и катание на коньках. Куда сходить в эти выходные в Барнауле

Сходите в кино

"Пара из будущего"

Комедия

Режиссер: Алексей Нужный (Россия)

В ролях: Сергей Бурунов, Мария Аронова, Денис Парамонов, Дарья Коныжева, Сергей Степин, Павел Мисаилов и др.

Возрастная категория: 12+

Фильм рассказывает о паре из будущего, отношения которых переживают не лучшие времена. Развестись у них тоже не получается, поскольку в будущем расторжение брака – очень дорогая услуга. Однако судьба дает им шанс, Евгений и Александра попадают в прошлое, где молодые будут сражаться за свою любовь.

"Рашн Юг"

Комедия, мелодрама

Режиссер: Антон Федотов (Россия)

В ролях: Семён Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Роман Мадянов, Александр Метёлкин, Сергей Лавыгин, Даниил Вахрушев и др.

Возрастная категория: 12+

Главный герой киноленты Артем влюбляется в девушку с Черного моря. Потеряв голову, он бросает все и едет за возлюбленной на юг, о котором ничего не знает. Однако оказывается, что за прекрасной Ксюшей уже ухаживают два серьезных местных конкурента – красавчик из мореходки и дерзкий полицейский.

"Гуляй, Вася!"

Комедия

Режиссер: Роман Каримов (Россия)

В ролях: Любовь Аксёнова, Роман Курцын, Борис Дергачёв, Сергей Аброскин, Вера Панфилова, Святослав Королев, Эндрю Суброто, Ефим Петрунин и др.

Возрастная категория: 16+

Фильм рассказывает о нескольких любовных историях. Паше опять выпала великолепная возможность изменить жене с красивой Васей. У Максима появился шанс "уничтожить" Митю и вернуть Настю. Все герои сойдутся на острове Бали, где их ждут погони, бои без правил и невероятные приключения.

"Райя и последний дракон"

Мультфильм, приключения

Режиссер: Дон Холл (США)

Роли озвучивали: Келли Мэри Трэн и Нора Лам

Возрастная категория: 6+

Лента представит зрителю историю об отважной воительнице по имени Райя и ее верном спутнике Тук-Туку. Героям предстоит покинуть родное королевство Кумандра, чтобы отыскать последнего оставшегося в мире дракона и с его помощью вернуть надежду на победу над могущественным врагом.