Вирусолог оценил возможность заражения несколькими штаммами коронавируса

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко оценил возможность заражения сразу несколькими штаммами коронавируса. По его словам, в некоторых случаях в течение одного заболевания у пациентов находили разные варианты ковида, но это связано с эволюцией вируса.

Как рассказал специалист РИА Новости, вирус имеет сегментированный геном: схожие процессы наблюдаются при ВИЧ-инфекции и иных вирусных заболеваниях. При этом пока неизвестно, как наличие нескольких вариантов COVID-19 влияет на течение заболевания и эффективность вакцин.

Напомним, что ранее главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что данных о пагубном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет.