Вирусолог оценил возможность заражения несколькими штаммами коронавируса

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко оценил возможность заражения сразу несколькими штаммами коронавируса. По его словам, в некоторых случаях в течение одного заболевания у пациентов находили разные варианты ковида, но это связано с эволюцией вируса.
Как рассказал специалист РИА Новости, вирус имеет сегментированный геном: схожие процессы наблюдаются при ВИЧ-инфекции и иных вирусных заболеваниях. При этом пока неизвестно, как наличие нескольких вариантов COVID-19 влияет на течение заболевания и эффективность вакцин.
Напомним, что ранее главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что данных о пагубном влиянии вакцин от коронавируса на репродуктивную функцию мужчин и женщин нет.
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ГНЦ ВБ «Вектор» опубликовал результаты клинических исследований вакцины среди добровольцев в возрасте 18-60 лет.
«Журнал «Инфекция и иммунитет» 24 марта опубликовал результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона»..., подтверждающие её безопасность и иммунологическую эффективность», — говорится в сообщении.
В апреле центр планирует выпустить 1,5 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».